Яйця є доволі доступним продуктом. Вони не лише смачні, але й корисні та завжди є необхідними в приготуванні деяких страв. На базарах продають домашні яйця, а от у супермаркетах вже знайдеться чималий вибір марок, розмірів та навіть кольорів.

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Чому яйця мають різний колір

Відповідь на питання, чому ж деякі яйця білі, а деякі коричневі – досить проста. Все залежить від породи курки, яка його знесла. Білі яйця належать птахам зі світлою гребінкою та білим пір’ям, а от коричневі несуть кури з темним пір’ям та червонуватою гребінкою.

Яке яйце корисніше – біле чи коричневе

Колір шкарлупи не впливає на поживні властивості яйця. Єдиний вплив може мати харчування курей, але загалом смак яєць не буде відрізнятися.



В чому відмінність між коричневими та білими яйцями / Фото Pexels

Чому коричневі яйця дорожчі

Помилково ви могли думати, що білі яйця дорожчі, але насправді більшу ціну мають яйця з коричневою шкарлупою. Однак це пов’язано аж ніяк не через колір яйця.

Річ у тому, що порода курей, яка відкладає коричневі яйця є більшою за розміром в порівнянні з курми, які виносять яйця білого кольору. Відповідно кури з темним пір’ям більше споживають їжі, тож фермери витрачають більше коштів на їхнє утримання.