Обрати ананас – це завдання із зірочкою у продуктовому магазині. Дуже легко помилитися та взяти зелений або ж навпаки, вже сухий фрукт. Та знання всього кількох секретів може кардинально змінити ситуацію для вас.

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Огляньте ананас

Перше, що ви маєте зробити, коли обираєте ананас – це дуже уважно оглянути його. Стиглий ананас повинен мати овальну форму, мати суху плодоніжку та густий пагін. Інакше ці листочки нагорі фрукта ще називають султаном.

"Очка" у ананаса мають бути жовто-коричневими та мати трохи всохлі кінчики. А жолобки між ними повинні мати темно-зелений чи коричневий колір. Якщо шкірка ананаса зелена – це очевидний сигнал, що фрукт ще нестиглий. Та у випадку, якщо шкірка бура чи бордова, ананас також варто залишити у магазині – це означає, що він вже зіпсувався.

Звертайте увагу і на те, чи не утворилися на ананасі коричневі плями та білі жолобки – це може вказувати на те, що плід всередині гнилий та містить плісняву.



На ананасі не повинно бути плям / Фото Pexels

Постукайте та натисніть

Після огляду вам потрібно перевірити фрукт на дотик. Стиглий ананас матиме пружну та тверду шкірку, а якщо ж ви натиснули, а на ньому залишилася вм'ятина, це означає, що фрукт уже почав псуватися. Натомість якщо фрукт надто твердий – він зелений.

Важливо зважати і на вагу ананаса – в ідеалі його маса має бути приблизно 1 – 2 кілограми. Якщо вам здається, що фрукт надто легкий, це може означати, що він вже висох всередині.

Ви можете скористатися і тим самим лайфхаком, що і під час вибору кавуна. Постукайте по ананасу та послухайте звук. Якщо він глухий – тоді фрукт стиглий, а якщо дзвінкий – ще зелений.

Зверніть увагу на листя

Якщо листя на верхівці ананаса ще дуже свіже і зелене, то плід може бути нестиглим, а якщо побурілий – це очевидна ознака псування. Ось що ви маєте зробити: спробуйте трохи покрутити султан. Якщо він піддається, тоді фрукт стиглий.

Та будьте обережні, адже пагін стиглого ананаса дуже легко відірвати руками.