Обирати якісні кавуни – це непросте завдання, і не всі знають, на що потрібно звертати увагу, повідомляє 24 Канал. Та все ж важливо знати, чи варто купувати кавуни у липні.

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Чи варто купувати липневі кавуни?

Перша причина, чому чимало людей остерігаються покупних кавунів – це нітрати. Втім, вони є в усіх рослинах, і остерігатися їх не варто – справа тут тільки у пропорціях. Зокрема, те, що вирощено в полі у відкритому ґрунті, міститиме їх менше, а ось вирощені у теплицях ягоди та фрукти матимуть більшу кількість.

У липні у масовому продажу кавунів з полів ще немає, а те, що ви бачите у супермаркетах – це кавуни, вирощені у "прискореному режимі". І те, наскільки вони можуть бути шкідливими для здоров'я, залежить від кількості нітратів у них.

Втім, зазвичай кількість нітратів перевіряють перед тим, як продукція потрапить на прилавки магазинів. І набагато небезпечнішими є нітрити, що утворюються з нітратів під час тривалого зберігання та транспортування.

Нітрити шкодять усьому організмові на клітинному рівні – вони порушують баланс дихання клітин, і це може призвести до розладів різних систем. Тож кавуни, які привозять з-за кордону, можуть бути небезпечнішими для здоров'я, ніж українські.

До слова, раніше ми вже розповідали, які 2 рослини ніколи не можна садити біля кавунів – урожаю інакше можна навіть не дочекатися.



Кавун в липні краще не купувати / Фото Pexels

Як обрати кавун?

Коли ви обираєте кавун в магазині, є кілька факторів, на які потрібно обов'язково звернути увагу. Зокрема, придивіться, чи є на кавуні жовта чи біла пляма – вона вказує на те, що ягода самостійно достигла на сонці.

Якщо ж таких плям дві чи навіть більше – це значить, що кавун спеціально переміщали та могли внести під нього більше добрив, що прискорюють зростання ягоди. Окрім того, потрібно звернути увагу на плодоніжку – якщо вона жовта і суха, це значить, що ягода всередині стигла.