На жаль, далеко не всі звичні засоби можна використовувати для очищення акрилової ванни, адже це може зіпсувати покриття, повідомляє 24 Канал. Але повернути білизну їй все ж можливо, і для цього навіть не потрібна дорога хімія.

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Чим чистити акрилову ванну?

Почистити акрилову ванну можна досить просто. І є одне правило, яке допоможе не допустити жовтизни – прибирати у ній потрібно регулярно, а в ідеалі – взагалі щодня. Робити це можна найпростішим методом – зволожити водою, а після цього протерти м'якою ганчіркою в мильному розчині.

Будьте уважні, адже перед використанням нового мийного засобу краще перевірити його на невеликій непомітній ділянці. Якщо за кілька хвилин пошкоджень не з'явилося, можна сміливо використовувати його.

В ось очистити ванну з акрилу від іржі може бути дуже непросто, тож краще не допускати таких забруднень. Для того, щоб уникнути плям, слідкуйте за справністю сантехніки та завжди щільно закривайте крани. Також акрилат псується і від сколів та подряпин, тож під час прибирання краще забути про металеві скребки та абразивні засоби.



Акрил потрібно чистити обережно / Фото Pexels

Натомість ви можете використати оцтову кислоту – її потрібно змішати з водою у співвідношенні 1:2, де 2 – це вода. Полийте ванну розчином та дайте постояти протягом 10 – 20 хвилин. Після цього покладіть на забруднені місця замочену в оцтовому розчині ганчірку.

Теплою водою потрібно промити ванну та протерти тканиною насухо. Також для очищення можна використати й лимонну кислоту – її потрібно у рівних кількостях змішати з водою та використати той самий спосіб, що й з розчином оцту.

Але якщо обох інгредієнтів вдома не опинилося, не біда – можна очистити ванну і звичайним господарським милом та содою. Натріть мило та замочіть його у воді, а після цього нанесіть суміш на ванну. Змийте через 20 хвилин після нанесення.