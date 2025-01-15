К сожалению, далеко не все привычные средства можно использовать для очистки акриловой ванны, ведь это может испортить покрытие, сообщает 24 Канал. Но вернуть белизну ей все же возможно, и для этого даже не нужна дорогая химия.

Интересно Зачем в шкаф ставить мыло: этим лайфхаком пользуются в дорогих отелях

Чем чистить акриловую ванну?

Почистить акриловую ванну можно достаточно просто. И есть одно правило, которое поможет не допустить желтизны – убирать в ней нужно регулярно, а в идеале – вообще ежедневно. Делать это можно простым методом – увлажнить водой, а после этого протереть мягкой тряпкой в мыльном растворе.

Будьте внимательны, ведь перед использованием нового моющего средства лучше проверить его на небольшом незаметном участке. Если за несколько минут повреждений не появилось, можно смело использовать его.

В вот очистить ванну из акрила от ржавчины может быть очень непросто, поэтому лучше не допускать таких загрязнений. Для того, чтобы избежать пятен, следите за исправностью сантехники и всегда плотно закрывайте краны. Также акрилат портится и от сколов и царапин, поэтому во время уборки лучше забыть о металлических скребках и абразивных средствах.



Акрил нужно чистить осторожно / Фото Pexels

Вместо этого вы можете использовать уксусную кислоту – ее нужно смешать с водой в соотношении 1:2, где 2 – это вода. Полейте ванну раствором и дайте постоять в течение 10 – 20 минут. После этого положите на загрязненные места замоченную в уксусном растворе тряпку.

Теплой водой нужно промыть ванну и протереть тканью насухо. Также для очистки можно использовать и лимонную кислоту – ее нужно в равных количествах смешать с водой и использовать тот же способ, что и с раствором уксуса.

Но если обоих ингредиентов дома не оказалось, не беда – можно очистить ванну и обычным хозяйственным мылом и содой. Натрите мыло и замочите его в воде, а после этого нанесите смесь на ванну. Смойте через 20 минут после нанесения.