Як очистити лійку в душовій: результат перевершить очікування

На душовій лійці може покриватися наліт від жорсткої води, тому її періодично потрібно чистити. Якщо опустити цей момент, то вся лійка буде в жовтому накипі. Сантехніку можна привести до ладу й очистити до ідеального стану завдяки простому методу.

До вапняного нальоту призводять мінерали, які накопичуються на поверхні душової лійки, пише 24 Канал. Цей наліт не лише виглядає неестетично, але й стає середовищем розвитку бактерій. Це призводить до розростання грибка, який може поширитися на плитку у ванній кімнаті.

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Чим відчистити наліт на душовій лійці

Щоб ретельно очистити душову лійку, потрібно зробити засіб з лимонного соку та соди, яка чудово справляється з мінеральними відкладеннями. Кислотні властивості лимонного соку також є дієвими, оскільки допомагають швидко розщепити залишки нальоту.

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Окрім того, сік залишає цитрусовий аромат, на відміну від оцту, який є теж популярним засобом для боротьби з нальотом. Втім, мінус може полягати в тому, що оцет пошкоджує гумові ущільнювачі.



Прості методи очищення лійки / Фото Pexels

Потрібно змішати соду з невеликою кількістю лимонного соку до утворення густої пасти. Її треба розподілити по всій лійці та залишити на 20 хвилин. Після зазначеного часу все ретельно треба очистити зубною щіткою.

Добре з нальотом справляється кока-кола. Її потрібно трохи підігріти, а тоді налити в пакет, опустивши всередину лійку на годину. Лійку потрібно закріпити так, щоб вона була повністю занурена в рідину. Далі все треба почистити щіткою й помити водою.

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Є ще один цікавий спосіб, який полягає у від’єднанні лійки від шлангу. Всередину потрібно залити кілька ложок оцту й додати трохи шампуню. Після прикручування шлангу, потрібно потрусити лійкою перевернутою догори й дочекатися, коли вона спіниться, а тоді почистити за допомогою щітки.