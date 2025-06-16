Как очистить лейку в душевой: результат превзойдет ожидания

На душевой лейке может покрываться налет от жесткой воды, поэтому ее периодически нужно чистить. Если опустить этот момент, то вся лейка будет в желтой накипи. Сантехнику можно привести в порядок и очистить до идеального состояния благодаря простому методу.

К известковому налету приводят минералы, которые накапливаются на поверхности душевой лейки, пишет 24 Канал. Этот налет не только выглядит неэстетично, но и становится средой развития бактерий. Это приводит к разрастанию грибка, который может распространиться на плитку в ванной комнате.

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Чем отчистить налет на душевой лейке

Чтобы тщательно очистить душевую лейку, нужно сделать средство из лимонного сока и соды, которая прекрасно справляется с минеральными отложениями. Кислотные свойства лимонного сока также являются действенными, поскольку помогают быстро расщепить остатки налета.

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Кроме того, сок оставляет цитрусовый аромат, в отличие от уксуса, который является тоже популярным средством для борьбы с налетом. Впрочем, минус может заключаться в том, что уксус повреждает резиновые уплотнители.



Простые методы очистки лейки / Фото Pexels

Нужно смешать соду с небольшим количеством лимонного сока до образования густой пасты. Ее надо распределить по всей воронке и оставить на 20 минут. После указанного времени все тщательно надо очистить зубной щеткой.

Хорошо с налетом справляется кока-кола. Ее нужно немного подогреть, а тогда налить в пакет, опустив внутрь воронку на час. Лейку нужно закрепить так, чтобы она была полностью погружена в жидкость. Далее все надо почистить щеткой и помыть водой.

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Есть еще один интересный способ, который заключается в отсоединении лейки от шланга. Внутрь нужно залить несколько ложек уксуса и добавить немного шампуня. После прикручивания шланга, нужно потрясти лейкой перевернутой вверх и дождаться, когда она вспенится, а тогда почистить с помощью щетки.