Вытяжка важна на каждой кухне, поскольку вытягивает все ароматы во время приготовления пищи, чтобы они не просочились в другие комнаты, пишет 24 Канал со ссылкой на Ехргеѕѕ. Когда на плите часто что-то жарится, то брызги от масла могут оказаться даже на вытяжке, поэтому жировые отложения стоит быстро вымывать.

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Чем отмыть вытяжку

Существует простой способ, который поможет легко и быстро отмыть вытяжку от жира. Грязные поверхности легко отмываются, если вы смешаете воду и пищевую соду до образования пасты. Сода прекрасно растворяет жир и пищевые остатки, поэтому вам даже не придется покупать дорогое средство. Пасту можно размешать в небольшой посудине.

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Полученную смесь надо нанести на грязные участки с помощью губки и оставить на определенное время, чтобы дать возможность соде проникнуть глубже и разрыхлить загрязнения. После указанного времени, просто все протрите влажной губкой. Чтобы убрать все остатки, можно насухо протереть вытяжку чистой и сухой тряпкой.

Во время мытья вытяжки не стоит забывать об очистке фильтров. Их надо снять и поместить в большую миску с теплой водой. Насыпьте сверху соду и оставьте ее фильтры на несколько минут. За это время жир начнет растворяться, тогда их почистите с помощью губки и все тщательно вымойте под проточной водой.

К слову! Чистить надо не только вытяжку на кухне. Ранее мы уже рассказывали, что нужно убирать ежедневно для идеального порядка в доме.

Чем чаще вы будете мыть вытяжку, тем дольше она вам прослужит и будет оставаться в отличном состоянии.