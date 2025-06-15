Известковый налет – распространенная проблема в тех регионах, где есть жесткая вода, пишет 24 Канал. Минералы, содержащиеся в воде, накапливаются на поверхности, а потом становятся средой для роста бактерий.

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Избавиться от известкового налета можно благодаря специальным средствам, впрочем сделать это можно с помощью народного средства.

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Как удалить известковый налет в унитазе

Справиться с отложениями поможет лимонная кислота, которая растворяет минералы в известковом налете. Для приготовления средства нужно взять 100 граммов лимонной кислоты и 200 граммов соды. По желанию можно добавить 25 капель эфирного масла лимона для запаха.

Все это нужно смешать и нанести на проблемное место. Дайте средству настояться 10 – 20 минут, а потом потрите щеткой и смойте водой.



Эффективные методы удаления известкового налета / Фото Pexels

От известкового налета поможет уксус. Нужно смочить бумажную бумагу уксусом и положить на места с желтым налетом, чтобы создать компресс. Все нужно оставить на ночь, а утром помыть туалетной щеткой.

Эффективным считается сочетание соды с уксусом. Стакан соды нужно нагреть и добавить внутрь две чайные ложки соды. Раствор нужно вылить в унитаз и оставить на 3 часа, а дальше почистить ершиком.

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Налет хорошо устраняет соль. Нужно половину стакана залить в унитаз и оставить на несколько часов, а после этого почистить с помощью средства для чистки унитаза.