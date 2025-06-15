Вапняний наліт – поширена проблема в тих регіонах, де є жорстка вода, пише 24 Канал. Мінерали, що містяться у воді, накопичуються на поверхні, а тоді стають середовищем для росту бактерій.

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Позбутися від вапняного нальоту можна завдяки спеціальним засобам, втім зробити це можна за допомогою народного засобу.

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Як видалити вапняний наліт в унітазі

Впоратися з відкладеннями допоможе лимонна кислота, яка розчиняє мінерали у вапняному нальоті. Для приготування засобу потрібно взяти 100 грамів лимонної кислоти та 200 грамів соди. За бажанням можна додати 25 крапель ефірної олії лимона для запаху.

Все це потрібно змішати й нанести на проблемне місце. Дайте засобу настоятися 10 – 20 хвилин, а тоді потріть щіткою та змийте водою.



Ефективні методи видалення вапняного нальоту / Фото Pexels

Від вапняного нальоту допоможе оцет. Потрібно змочити паперовий папір оцтом та покласти на місця з жовтим нальотом, щоб створити компрес. Все потрібно залишити на ніч, а вранці помити туалетною щіткою.

Ефективним вважається поєднання соди з оцтом. Склянку соди потрібно нагріти й додати всередину дві чайні ложки соди. Розчин потрібно вилити в унітаз та залишити на 3 години, а далі почистити йоржиком.

До слова! Чорний нагар на сковорідках можна видалити. Як це зробити – читайте в нашому матеріалі.

Наліт добре усуває сіль. Потрібно половину склянки залити в унітаз та залишити на кілька годин, а після цього почистити за допомогою засобу для чищення унітаза.