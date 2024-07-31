Гуси – це досить розумні домашні птахи, і вирощують їх не лише на фермах, але й у маленьких господарствах. Гуси можуть швидко набирати вагу – буквально за кілька місяців. Також їх вважають досить невибагливими в їжі, та все ж є кілька продуктів, які їм не можна споживати.

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Що можна й не можна давати гусенятам

В природі гуси зазвичай їдять переважно рослинну їжу, а іноді – це й жучків та черв'ячків, а також дрібну рибку, але ці продукти не є основною частиною раціону. Та ось гусенят годувати зеленню відразу ж після народження не можна.

Натомість ось чим їх рекомендують годувати спершу:

в перший день давати тільки воду;

з другого по четвертий – жовток яйця з подрібленою зеленою цибулею;

на п'ятий – можна вводити сир.

Після цього до раціону гусенят вже можна додавати подріблену конюшину, кропиву та люцерну, а з тижневого віку також кукурудзяну та пшеничну каші. З кожним днем можна давати все більше зелені, але нових продуктів у раціоні гусенят не має бути більше, ніж 15%, і кожного разу потрібно спостерігати за тим, як гусенята будуть реагувати.

Годувати птахів спершу потрібно 5 разів на день, і їжа кожного разу має бути свіжоприготовленою, адже вона може швидко закисати. Також зверніть увагу на те, що її потрібно сильно дрібнити, щоб вони могли її з'їсти.



Гусей потрібно годувати правильно / Фото Pexels

Ще одна важлива частина раціону гусенят – це постійний доступ до води. Спершу вона повинна бути кип'яченою. І гусенята не тільки п'ють її, але й промивають дзьоби після їжі.

Та є й одна важлива заборона у підгодівлі гусенят – їхня їжа не має бути надто рідкою. Консистенція має бути така, аби від стискання у руці їжа розсипалася. Інакше ж вона буде закорковувати носові отвори пташенят, а це може спричинити запалення порожнини носа, і тоді гуси просто загинуть.

Чим годувати гусей

У домашніх умовах харчування гусей потрібно максимально наблизити до природного. Якщо є можливість, потрібно давати їм пшеницю, ячмінь, кукурудзу – але перед цим подрібнити і приварити. Також можна давати спеціальні готові суміші з цих продуктів.

Та 70% раціону має становити зелень – конюшина, кульбаба, кропива. Доросла гуска за один день може з'їсти до 2 кілограмів зелені. У холодну пору року зелень можна замінити сіном та зерновими.

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Ось чим не можна годувати гусей: