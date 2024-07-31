Гуси – це досить розумні домашні птахи, і вирощують їх не лише на фермах, але й у маленьких господарствах. Гуси можуть швидко набирати вагу – буквально за кілька місяців. Також їх вважають досить невибагливими в їжі, та все ж є кілька продуктів, які їм не можна споживати.

Цікаво Яйця потрібно перевіряти на свіжість ще в магазині: ось як це зробити

Що можна й не можна давати гусенятам

В природі гуси зазвичай їдять переважно рослинну їжу, а іноді – це й жучків та черв'ячків, а також дрібну рибку, але ці продукти не є основною частиною раціону. Та ось гусенят годувати зеленню відразу ж після народження не можна.

Натомість ось чим їх рекомендують годувати спершу:

  • в перший день давати тільки воду;
  • з другого по четвертий – жовток яйця з подрібленою зеленою цибулею;
  • на п'ятий – можна вводити сир.

Після цього до раціону гусенят вже можна додавати подріблену конюшину, кропиву та люцерну, а з тижневого віку також кукурудзяну та пшеничну каші. З кожним днем можна давати все більше зелені, але нових продуктів у раціоні гусенят не має бути більше, ніж 15%, і кожного разу потрібно спостерігати за тим, як гусенята будуть реагувати.

Годувати птахів спершу потрібно 5 разів на день, і їжа кожного разу має бути свіжоприготовленою, адже вона може швидко закисати. Також зверніть увагу на те, що її потрібно сильно дрібнити, щоб вони могли її з'їсти.

Гуси
Гусей потрібно годувати правильно / Фото Pexels

Ще одна важлива частина раціону гусенят – це постійний доступ до води. Спершу вона повинна бути кип'яченою. І гусенята не тільки п'ють її, але й промивають дзьоби після їжі.

Та є й одна важлива заборона у підгодівлі гусенят – їхня їжа не має бути надто рідкою. Консистенція має бути така, аби від стискання у руці їжа розсипалася. Інакше ж вона буде закорковувати носові отвори пташенят, а це може спричинити запалення порожнини носа, і тоді гуси просто загинуть.

Чим годувати гусей

У домашніх умовах харчування гусей потрібно максимально наблизити до природного. Якщо є можливість, потрібно давати їм пшеницю, ячмінь, кукурудзу – але перед цим подрібнити і приварити. Також можна давати спеціальні готові суміші з цих продуктів.

Та 70% раціону має становити зелень – конюшина, кульбаба, кропива. Доросла гуска за один день може з'їсти до 2 кілограмів зелені. У холодну пору року зелень можна замінити сіном та зерновими.

Ось чим не можна годувати гусей:

  • свіжозібраним житом;
  • зіпсованою їжею;
  • жирною їжею;
  • солоними продуктами;
  • солодким.