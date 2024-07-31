Гуси – это достаточно умные домашние птицы, и выращивают их не только на фермах, но и в маленьких хозяйствах. Гуси могут быстро набирать вес – буквально за несколько месяцев. Также их считают достаточно неприхотливыми в еде, и все же есть несколько продуктов, которые им нельзя потреблять.

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Что можно и нельзя давать гусятам

В природе гуси обычно едят преимущественно растительную пищу, а иногда – это и жучков и червячков, а также мелкую рыбку, но эти продукты не являются основной частью рациона. Но вот гусят кормить зеленью сразу же после рождения нельзя.

Зато вот чем их рекомендуют кормить сначала:

  • в первый день давать только воду;
  • со второго по четвертый – желток яйца с измельченным зеленым луком;
  • на пятый – можно вводить творог.

После этого в рацион гусят уже можно добавлять измельченный клевер, крапиву и люцерну, а с недельного возраста также кукурузную и пшеничную каши. С каждым днем можно давать все больше зелени, но новых продуктов в рационе гусят не должно быть больше, чем 15%, и каждый раз нужно наблюдать за тем, как гусята будут реагировать.

Кормить птиц сначала нужно 5 раз в день, и пища каждый раз должна быть свежеприготовленной, ведь она может быстро закисать. Также обратите внимание на то, что ее нужно сильно измельчать, чтобы они могли ее съесть.

Гуси
Гусей нужно кормить правильно / Фото Pexels

Еще одна важная часть рациона гусят – это постоянный доступ к воде. Сначала она должна быть кипяченой. И гусята не только пьют ее, но и промывают клювы после еды.

Но есть и один важный запрет в подкормке гусят – их пища не должна быть слишком жидкой. Консистенция должна быть такая, чтобы от сжатия в руке пища рассыпалась. Иначе она будет закупоривать носовые отверстия птенцов, а это может вызвать воспаление полости носа, и тогда гуси просто погибнут.

Чем кормить гусей

В домашних условиях питание гусей нужно максимально приблизить к естественному. Если есть возможность, нужно давать им пшеницу, ячмень, кукурузу – но перед этим измельчить и приварить. Также можно давать специальные готовые смеси из этих продуктов.

И 70% рациона должна составлять зелень – клевер, одуванчик, крапива. Взрослый гусь за один день может съесть до 2 килограммов зелени. В холодное время года зелень можно заменить сеном и зерновыми.

Вот чем нельзя кормить гусей:

  • свежесобранной рожью;
  • испорченной пищей;
  • жирной пищей;
  • солеными продуктами;
  • сладким.