Гуси – это достаточно умные домашние птицы, и выращивают их не только на фермах, но и в маленьких хозяйствах. Гуси могут быстро набирать вес – буквально за несколько месяцев. Также их считают достаточно неприхотливыми в еде, и все же есть несколько продуктов, которые им нельзя потреблять.

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Что можно и нельзя давать гусятам

В природе гуси обычно едят преимущественно растительную пищу, а иногда – это и жучков и червячков, а также мелкую рыбку, но эти продукты не являются основной частью рациона. Но вот гусят кормить зеленью сразу же после рождения нельзя.

Зато вот чем их рекомендуют кормить сначала:

в первый день давать только воду;

со второго по четвертый – желток яйца с измельченным зеленым луком;

на пятый – можно вводить творог.

После этого в рацион гусят уже можно добавлять измельченный клевер, крапиву и люцерну, а с недельного возраста также кукурузную и пшеничную каши. С каждым днем можно давать все больше зелени, но новых продуктов в рационе гусят не должно быть больше, чем 15%, и каждый раз нужно наблюдать за тем, как гусята будут реагировать.

Кормить птиц сначала нужно 5 раз в день, и пища каждый раз должна быть свежеприготовленной, ведь она может быстро закисать. Также обратите внимание на то, что ее нужно сильно измельчать, чтобы они могли ее съесть.



Гусей нужно кормить правильно / Фото Pexels

Еще одна важная часть рациона гусят – это постоянный доступ к воде. Сначала она должна быть кипяченой. И гусята не только пьют ее, но и промывают клювы после еды.

Но есть и один важный запрет в подкормке гусят – их пища не должна быть слишком жидкой. Консистенция должна быть такая, чтобы от сжатия в руке пища рассыпалась. Иначе она будет закупоривать носовые отверстия птенцов, а это может вызвать воспаление полости носа, и тогда гуси просто погибнут.

Чем кормить гусей

В домашних условиях питание гусей нужно максимально приблизить к естественному. Если есть возможность, нужно давать им пшеницу, ячмень, кукурузу – но перед этим измельчить и приварить. Также можно давать специальные готовые смеси из этих продуктов.

И 70% рациона должна составлять зелень – клевер, одуванчик, крапива. Взрослый гусь за один день может съесть до 2 килограммов зелени. В холодное время года зелень можно заменить сеном и зерновыми.

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Вот чем нельзя кормить гусей: