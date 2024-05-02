Дуже рідко городники можуть пройти увесь сезон вирощування капусти та не зіштовхнутися зі шкідниками. Втім, покладатися на удачу в цьому питанні точно не варто. І якщо ви хочете отримати якісний і великий урожай, потрібно заздалегідь обробити качани.

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Городники кожного року постають перед вибором: чи купити якісні, але хімічні засоби для обробки в магазині, чи вирішити проблему народними натуральними засобами. Звісно, перший варіант, скоріш за все, дасть більш очікуваний результат, але точно не варто недооцінювати і народні засоби.

Переваги покупних засобів

Перш за все, звісно, покупні засоби мають високу ефективність. Якщо ви купите інсектициди та фунгіциди у магазинах, ви точно захистите свою капусту і від шкідників, і від хвороб. Також ці засоби досить зручні у використанні, адже вони вже заготовлені для вас. Їх можна легко і рівномірно розподілити, а це забезпечить більш якісну обробку.

Окрім того, такий захист буде ефективний протягом досить тривалого терміну – а це дуже важливо в період активного росту рослин.

Переваги домашніх засобів

Народні засоби досить екологічні та безпечні, адже дуже багато з них – це настої на основі трав, які не містять хімічних компонентів. Такі варіанти будуть більш безпечними для довкілля. Також більшість компонентів для народних засобів дуже доступні, і ви можете приготувати їх у себе вдома.

Ну і наостанок – ви можете суттєво зекономити. Ви знизите витрати на захист рослин, особливо у випадку, якщо ви вирощуєте капусту у великих обсягах.



Капусту можна обробити і без хімії / Фото Pexels

Чим можна обробити капусту від блішок

Якщо ви надаєте перевагу інсектицидам та пестицидам, дуже багато городників вважають, що Рятувальник Капусти – це універсальний засіб, який захистить овоч від практично усіх поширених шкідників. Також якщо ви використаєте препарат на рослинах ще на початку сезону, це допоможе запобігти появі блішок пізніше.

З народних засобів рекомендують настій часнику, перцю чи реп'яха. Вони будуть діяти як природний відлякувач блішок, і якщо ви будете використовувати ці засоби регулярно, ви суттєво зменшите ймовірність зараження.

Втім, цілком проблему вирішити тільки за допомогою народних засобів складно, але систематичні заходи будуть непоганою профілактикою.

Чим обробити капусту від слимаків

Проблема слимаків, на жаль, актуальна завжди і практично скрізь, тож є досить великий вибір ефективних препаратів. Ви можете спробувати Антислизень або ж УліЦид. Також деякі городники радять Моллюскоцид СлизнеСТОП.

Також деякі досвідчені городники використовують і народні експериментальні засоби – застосовують приманки з борошном і пивом, щоб привабити шкідників, а потім розправитися з ними. Також може допомогти і розкидування попелу або вапна навколо капусти.

Чим обробити капусту від мошки

З магазинних засобів ви можете використати Прованто Профі або ж Децис. А з народних – добре працює розчин рідкого мила, який наносять на рослину.

Якщо ж ви хочете обробити свої рослини без хімії взагалі, тоді ви можете використати настої на основі тютюну чи часнику. Такі засоби можуть відлякати мошку.