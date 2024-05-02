Очень редко огородники могут пройти весь сезон выращивания капусты и не столкнуться с вредителями. Впрочем, полагаться на удачу в этом вопросе точно не стоит. И если вы хотите получить качественный и большой урожай, нужно заранее обработать кочаны.

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Огородники каждый год стоят перед выбором: купить качественные, но химические средства для обработки в магазине, или решить проблему народными натуральными средствами. Конечно, первый вариант, скорее всего, даст более ожидаемый результат, но точно не стоит недооценивать и народные средства.

Преимущества покупных средств

Прежде всего, конечно, покупные средства имеют высокую эффективность. Если вы купите инсектициды и фунгициды в магазинах, вы точно защитите свою капусту и от вредителей, и от болезней. Также эти средства достаточно удобны в использовании, ведь они уже заготовлены для вас. Их можно легко и равномерно распределить, а это обеспечит более качественную обработку.

Кроме того, такая защита будет эффективна в течение достаточно длительного срока – а это очень важно в период активного роста растений.

Преимущества домашних средств

Народные средства достаточно экологичны и безопасны, ведь очень многие из них – это настои на основе трав, которые не содержат химических компонентов. Такие варианты будут более безопасными для окружающей среды. Также большинство компонентов для народных средств очень доступны, и вы можете приготовить их у себя дома.

Ну и напоследок – вы можете существенно сэкономить. Вы снизите расходы на защиту растений, особенно в случае, если вы выращиваете капусту в больших объемах.



Капусту можно обработать и без химии / Фото Pexels

Чем можно обработать капусту от блошек

Если вы предпочитаете инсектициды и пестициды, очень много огородников считают, что Спасатель Капусты – это универсальное средство, которое защитит овощ от практически всех распространенных вредителей. Также если вы используете препарат на растениях еще в начале сезона, это поможет предотвратить появление блошек позже.

Из народных средств рекомендуют настой чеснока, перца или репейника. Они будут действовать как природный отпугиватель блошек, и если вы будете использовать эти средства регулярно, вы существенно уменьшите вероятность заражения.

Впрочем, целиком проблему решить только с помощью народных средств сложно, но систематические меры будут неплохой профилактикой.

Чем обработать капусту от слизней

Проблема слизней, к сожалению, актуальна всегда и практически везде, поэтому есть достаточно большой выбор эффективных препаратов. Вы можете попробовать Антислизень или же УлиЦид. Также некоторые огородники советуют Моллюскоцид СлизнеСТОП.

Также некоторые опытные огородники используют и народные экспериментальные средства – применяют приманки с мукой и пивом, чтобы привлечь вредителей, а потом расправиться с ними. Также может помочь и разбрасывание золы или извести вокруг капусты.

Чем обработать капусту от мошки

Из магазинных средств вы можете использовать Прованто Профи или Децис. А из народных – хорошо работает раствор жидкого мыла, который наносят на растение.

Если же вы хотите обработать свои растения без химии вообще, тогда вы можете использовать настои на основе табака или чеснока. Такие средства могут отпугнуть мошку.