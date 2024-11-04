Копійчаний засіб для найкращого цвітіння: ось чим потрібно підживити герань

Герань – це цікава рослина, яку можна часто побачити на підвіконнях та балконах. І попри те, що її листя досить цікаве, заводять її вдома через цвітіння.

Якщо герань не цвіте вже протягом тривалого часу, це може стати джерелом справжнього розчарування, пише 24 Канал. І попри те, що рослина досить невибаглива, вона все ж потребує підживлення час від часу.

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Чим підживлювати герань

Найчастіше можна побачити рекомендацію підживлювати герань дріжджами. І популярна ця порада недарма – адже таке підживлення допоможе досягти неймовірних результатів за дуже короткий термін.

Потрібно зробити розчин дріжджів, який міститиме дуже багато різних корисних мікроелементів, які можуть активізувати перероблення органічних сполук і у ґрунті, і в рослинах. А ось під час перероблення цих поживних речовин покращується якість ґрунту та підвищується імунітет рослини.

Для того, щоб приготувати таке просте підживлення, потрібно розвести приблизно 100 грамів сухих дріжджів у чотирьох склянках теплої води. Ретельно перемішайте суміш та почекайте, поки вона охолоне до кімнатної температури. Вже після цього розчин можна використовувати для поливу рослин. Втім, надто часто використовувати його не варто – достатньо буде підживити герань один раз навесні, влітку та восени.



Герань потрібно підживлювати / Фото Pexels

Ще одне цікаве підживлення, яке майже завжди ви маєте під рукою – це йод. Для того, щоб підготувати цю підгодівлю, потрібно у літрі води розчинити всього одну краплю йоду. Найкраще брати для цього не холодну та відстояну воду, а за добу до поливу землю в горщику потрібно злегка зволожити та трохи розпушити.

Після цього внесіть у землю до 7 столових ложок розчину. Втім, якщо ви хочете змусити герань цвісти протягом цілого року, їй потрібна буде регулярна підгодівля. Для цього потрібно використати потрібні компоненти, які, втім, можна знайти практично на будь-які кухні.

Ось що для цього потрібно:

3 літри відстояної води;

пів склянки цукру та 100 грамів дріжджів.

Для цього підживлення потрібно не просто дочекатися, поки вода охолоне, але й залишити розчин бродити у теплому темному місці. Після того, як бродіння закінчиться, можна використовувати розчин – достатньо буде робити це раз на тиждень.