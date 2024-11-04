Щоб повернути матрацу первісний вигляд, не використовуючи дорогі хімічні засоби, радимо вивести плями одним цікавим методом, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Софії Сізової.

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Блогерка часто ділиться цікавими лайфхаками, які стосуються прибирання та ідей для дому. Нещодавно вона розповіла власний спосіб, який допомагає вивести жовті плями з матраца.

Як позбутися жовтих плям з матраца

Для створення спеціального розчину вам знадобиться:

1 літр води;

1 чайна ложка мила;

2 столові ложки 70% спирту;

2 столові ложки перекису водню.

Усі інгредієнти потрібно змішати та змочити в розчині рушник. Після того треба нагріти праску й почати прасувати плями через мокрий рушник. Після того, як пляма зникне – вологі місця треба пропрасувати чи просушити, щоб прибрати зайву вологу.

Як вивести плями з матраца: дивіться відео

Блогерка зазначила, що цей метод працює завдяки активним компонентам, кожен з яких впливає на те, щоб жовта пляма добре виводилася.

Мило – це поверхнево-активна речовина, яка допомагає розчинити жир та інші органічні забруднення, які утворюють плями.

Спирт (70%) – ефективно розчиняє жири та бактерії, які можуть бути присутні на подушках та матраці. Також він швидко випаровується, що допомагає скоротити час висихання.

Перекис водню – відбілювальний засіб, який окислює органічні плями. Він також дезінфікує поверхні та знищує бактерії.

Матраци потрібно змінювати кожних 6 – 8 років та регулярно чистити, щоб зберегти їхній термін служби. Щоб запобігти передбачуваному зношенню матраца та продовжити його функції – не забудьте його перевертати.

Візьміть матрац та поверніть його на 180 градусів. Область, де лежала ваша голова, має опинитися під вашими ногами, і навпаки. Перевертати його потрібно кожних пів року.