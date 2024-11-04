Чтобы вернуть матрасу первоначальный вид, не используя дорогие химические средства, советуем вывести пятна одним интересным методом, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Софии Сизовой.
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Блогер часто делится интересными лайфхаками, которые касаются уборки и идей для дома. Недавно она рассказала собственный способ, который помогает вывести желтые пятна с матраса.
Как избавиться от желтых пятен с матраса
Для создания специального раствора вам понадобится:
- 1 литр воды;
- 1 чайная ложка мыла;
- 2 столовые ложки 70% спирта;
- 2 столовые ложки перекиси водорода.
Все ингредиенты нужно смешать и смочить в растворе полотенце. После того надо нагреть утюг и начать гладить пятна через мокрое полотенце. После того, как пятно исчезнет – влажные места надо прогладить или просушить, чтобы убрать лишнюю влагу.
Как вывести пятна с матраса: смотрите видео
Блогер отметила, что этот метод работает благодаря активным компонентам, каждый из которых влияет на то, чтобы желтое пятно хорошо выводилось.
Мыло – это поверхностно-активное вещество, которое помогает растворить жир и другие органические загрязнения, которые образуют пятна.
Спирт (70%) – эффективно растворяет жиры и бактерии, которые могут присутствовать на подушках и матрасе. Также он быстро испаряется, что помогает сократить время высыхания.
Перекись водорода – отбеливающее средство, которое окисляет органические пятна. Она также дезинфицирует поверхности и уничтожает бактерии.
Матрасы нужно менять каждые 6 – 8 лет и регулярно чистить, чтобы сохранить их срок службы. Чтобы предотвратить предполагаемый износ матраса и продлить его функции – не забудьте его переворачивать.
Возьмите матрас и поверните его на 180 градусов. Область, где лежала ваша голова, должна оказаться под вашими ногами, и наоборот. Переворачивать его нужно каждые полгода.