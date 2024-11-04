Копеечное средство для лучшего цветения: вот чем нужно подкормить герань

Герань – это интересное растение, которое можно часто увидеть на подоконниках и балконах. И несмотря на то, что ее листья довольно интересное, заводят ее дома из-за цветения.

Если герань не цветет уже в течение длительного времени, это может стать источником настоящего разочарования, пишет 24 Канал. И несмотря на то, что растение достаточно неприхотливое, оно все же нуждается в подкормке время от времени.

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Чем подкармливать герань

Чаще всего можно увидеть рекомендацию подпитывать герань дрожжами. И популярен этот совет недаром – ведь такая подкормка поможет достичь невероятных результатов за очень короткий срок.

Нужно сделать раствор дрожжей, который будет содержать очень много различных полезных микроэлементов, которые могут активизировать переработку органических соединений и в почве, и в растениях. А вот во время переработки этих питательных веществ улучшается качество почвы и повышается иммунитет растения.

Для того, чтобы приготовить такую простую подкормку, нужно развести примерно 100 граммов сухих дрожжей в четырех стаканах теплой воды. Тщательно перемешайте смесь и подождите, пока она остынет до комнатной температуры. Уже после этого раствор можно использовать для полива растений. Впрочем, слишком часто использовать его не стоит – достаточно будет подкормить герань один раз весной, летом и осенью.



Герань нужно подпитывать / Фото Pexels

Еще одна интересная подкормка, которая почти всегда есть под рукой – это йод. Для того, чтобы подготовить эту подкормку, нужно в литре воды растворить всего одну каплю йода. Лучше всего брать для этого не холодную и отстоянную воду, а за сутки до полива землю в горшке нужно слегка увлажнить и немного разрыхлить.

После этого внесите в землю до 7 столовых ложек раствора. Впрочем, если вы хотите заставить герань цвести в течение целого года, ей нужна будет регулярная подкормка. Для этого нужно использовать нужные компоненты, которые, впрочем, можно найти практически на любые кухни.

Вот что для этого нужно:

3 литра отстоянной воды;

полстакана сахара и 100 граммов дрожжей.

Для этой подпитки нужно не просто дождаться, пока вода остынет, но и оставить раствор бродить в теплом темном месте. После того, как брожение закончится, можно использовать раствор – достаточно будет делать это раз в неделю.