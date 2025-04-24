Коли температура повітря на вулиці підіймається, а ґрунт вже достатньо прогрітий, городники та садівники задумуються над тим, що пора починати підживлення різних культур, повідомляє 24 Канал. Зокрема, подбати потрібно про малину.

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Чим підживити малину навесні?

Весняний догляд за кущами малини полягає, звісно ж, не тільки у підживленні. Коли на вулиці теплішає, потрібно подбати і про те, аби звільнити кущі від укриттів, підв'язати, провести обрізку, профілактику від шкідників та хвороб.

Але без внесення добрив на гарний урожай годі й сподіватися. Тому ділимося найкращими підживленнями для малини. А ними з року в рік залишаються перегній, торф, попіл, суперфосфат, аміачна селітра, коров'як та сечовина.

Попіл

Садівники радять вносити попіл у великих обсягах, але бажано це робити всього раз на кілька років. Попіл – це ефективне органічне добриво, адже він містить переважно калій, а також фосфор, магній та кальцій. Всі ці речовини є важливими поживними елементами для малини.

До речі, так можна підживити не тільки малину. Ми вже розповідали раніше, які рослини можна підживити попелом, аби вони почали швидше рости.

Перегній

Можна використовувати тільки перегній, що пролежав на ділянці понад рік. Одне відро потрібно розсипати на метр квадратний та перемішати з землею. Свіжий гній категорично не підходить, адже в теплу пору року він почне перегнивати, виділяючи тепло, і так може спалити коріння малини.

Окрім того, свіжий гній привабить до вашої малини шкідників, що живуть у землі.



Малину можна підживити перегноєм / Фото Pexels

Бур'яни

Так, навіть звичайні бур'яни можна використовувати як підживлення для малини. Свіжі бур'яни потрібно подрібнити – особливо добре підійде кропива. Відро потрібно на чверть наповнити травою, а тоді долити воду та залишити на 10 днів під кришкою.

Готовий настій розводять у пропорції 1:4 та поливають малину під корінь.

Пташиний послід

Це буде хороший спосіб для господарств, що тримають домашню птицю. Послід потрібно викласти на дно відра та залити до верху водою. Через 5 днів на сонячному місці потрібно розвести суміш водою у співвідношенні 1:20. Після цього рясно поливайте кущі під корінь.