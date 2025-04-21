Попіл – це неймовірне добриво в руках у вмілого городника. Ним можна прискорити ріст рослин, підтримати їхній розвиток та забезпечити неймовірний урожай, повідомляє 24 Канал. Головне – знати, як його правильно використовувати.

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Як правильно використовувати попіл для підживлення?

Перед тим, як починати підживлювати рослини попелом, потрібно запам'ятати кілька важливих правил. Перш за все, як добриво його можна використовувати тільки на кислих та слабокислих ґрунтах. А ось на лужній землі він тільки погіршить ситуацію. Тож перед тим, як використовувати попіл, потрібно обов'язково дізнатися, який тип ґрунту на вашій ділянці.

Окрім того, не всі рослини добре реагують на попіл – є такі, які полюбляють кислі ґрунти. Наприклад, краще не підживлювати ним лохину, горобину, калину, гортензію та жимолость. Підживлювати рослини попелом найкраще навесні, аби додатково підготувати ґрунт. Для цього готується таке добриво – одне відро попелу вносять на 3 – 4 квадратні метри ділянки. Після цього земля стає більш пухкою.

Також не варто розкидати попіл на насіння, що тільки почало проростати. Попіл підсипають під рослини та кущі, аби він вступив у контакт з корінням – тільки тоді рослини виростають сильнішими та здоровішими.



Попелом потрібно підживлювати обережно / Фото Pexels

Які рослини потрібно підживити попелом?

Ідеальним таке мінеральне добриво буде для капусти, гарбузів, помідорів, буряка, квасолі та перцю. Пов'язано це з тим, що попіл містить чимало калію, фосфору та кальцію – а вони сприяють здоровому росту та розвитку цих рослин.

До речі, в квітні потрібно не тільки підживити рослини попелом, але й подбати про те, аби вчасно їх посадити. Раніше ми вже ділилися детальним місячним календарем городника на цей місяць.

Оскільки картопля не любить підживлення із хлоровмісними сполуками, внесення попелу і для неї буде чудовим рішенням. Втім, найкраще робити це за рік до посадки культури.

А ось з ягідних культур найбільше люблять попіл суниця, полуниця, смородина та малина – додавання попелу миттєво дасть результат.