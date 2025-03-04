Жодної хімії не знадобиться: підживіть розсаду одним молочним продуктом

Підживлення розсади – це дуже важливий крок до отримання багатого і рясного урожаю. Ось тільки до вибору добрив садівникам та городникам потрібно поставитися з неабиякою уважністю.

Чимало дачників намагаються уникати покупки підживлень та використовувати натомість повністю натуральні добрива, повідомляє 24 Канал. На щастя, чимало з них діють не гірше, ніж магазинні – а деякі можуть навіть знайтися вдома.

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Чим можна підживити розсаду вдома?

Від якості розсади, безперечно, залежить те, який ви отримаєте урожай – тож кожен садівник прагне забезпечити найкращі умови для своїх рослинок. Але іноді для того, аби отримати видатний результат, не потрібно витрачати надто багато грошей на добрива.

Зокрема, ви можете скористатися повністю натуральним молочним продуктом, що знайдеться прямо вдома – кефіром. Він може стати справжнім "еліксиром життя" для вашої розсади, адже не тільки має чудовий смак, але і є цінним джерелом корисних речовин для рослин.

В ньому ви знайдете незліченну кількість мікроорганізмів, що покращують структуру ґрунту, збагачують його корисними елементами та підвищують родючість. Особливо цінним є вміст молочнокислих бактерій – виявляється, вони можуть пригнічувати ріст шкідливих організмів та грибків, і так захищати вашу розсаду від хвороб.



Розсаду можна підживити кефіром / Фото Pexels

Кефір до того ж багатий на кальцій, фосфор, калій та чимало інших мікроелементів, що потрібні для здорового росту та розвитку рослин. Особливо корисним кефір буде для розсади пасльонових – помідорів, перцю та баклажанів. Ці рослини справді надзвичайно вимогливі до умов вирощування, і кефір допоможе отримати усі потрібні поживні речовини, а також захистить від потенційних хвороб.

Але також можна використати напій і для підживлення петунії, бегонії, салатів, огірків, капусти тощо. Втім, пам'ятайте також, що є кілька рослин, які не люблять кислий ґрунт, а значить, їх не можна поливати кефіром – зокрема, азалії та рододендрони.

Як використати кефір для підживлення розсади?

Для приготування кефірного розчину вам потрібно розвести літр кефіру у 10 літрах відстояної води кімнатної температури. Ретельно перемішайте розчин та прослідкуйте, що кефір повністю розчинився у воді.

Також для максимального ефекту підживлення до розчину можна додати також і столову ложку деревного попелу – він стане додатковим джерелом різноманітних поживних елементів. Розчин потрібно використовувати одразу ж після приготування, аби всі корисні властивості кефіру збереглися.

Які інші натуральні підживлення підходять для розсади?

Кілька інших корисних та практично безкоштовних добрив для вашої розсади можна легко знайти прямо у вас на кухні. І приготувати їх надзвичайно просто.