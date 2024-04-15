Ваші троянди вразять цвітінням: додайте до ґрунту ці 4 відходи з кухні

Деякі залишки на вашій кухні, які ви звикли відразу ж кидати до смітника, насправді містять поживні речовини, які потрібні трояндам для того, щоб пишно цвіти. Тож якщо ви шукаєте дешевий і надійний спосіб підживити свої рослини, цей підійде ідеально.

Якщо ви хочете побачити пишне цвітіння квітів влітку, тоді про підживлення троянд потрібно подумати вже зараз – ще до того, як зав'яжуться бутони. Так ви допоможете рослині створити запас поживних речовин для того, щоб квітів було багато, а цвітіння тривало довго.

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Зберігати ваш сад здоровим – це зовсім необов'язково означає витрачати дуже багато грошей на підживлення. Іноді предмети, які вже є у вас вдома, можуть бути надзвичайно корисними.

Бананові шкірки

Якщо ви полюбляєте ласувати бананами, тоді подумайте про те, щоб зберегти і їхні шкірки. Завдяки калію, що міститься у фруктах, вони можуть стати прекрасним природним добривом для троянд. Саме цей елемент потрібний для того, щоб рослина розвивала квіти, а також він зробить їх більш здоровими та стійкими до хвороб.

Ви можете кидати їх у морозильну камеру, а після того, як наберете вдосталь шкірок, просто перебийте їх у блендері із додаванням невеликої кількості теплої води. Цю кашку з шкірки потрібно вилити під корінь ваших троянд, і незабаром ви побачите результат.

Кавова гуща

Ось ще один продукт, який більшість людей викидає без зайвих думок. А насправді ж кава містить азот, який допомагає листю троянд ставати пишнішим, а також може відлякувати шкідників – зокрема слимаків та равликів.

Окрім того, кавова гуща слабокисла, а це допомагає покращити якість ґрунту, у якому ростуть ваші троянди. Головне – не забудьте змішати каву з компостом, адже надто велика кількість кислого може зашкодити рослині.



Залишки кави корисні для троянд / Фото Pexels

Яєчна шкаралупа

Цей залишок може забезпечити ваші троянди джерелом кальцію, який є надзвичайно важливим для росту квітів та розвитку коріння куща. Обов'язково ретельно промийте вашу шкаралупу та дайте їй висохнути. Після цього ви можете подрібнити її на маленькі шматочки.

Вона не тільки підживить троянди, але і створить бар'єр проти слимаків та інших шкідників.

Молоко

Молоко не зможе забезпечити ваші рослини поживними речовинами, та воно має протигрибкові властивості, а це допоможе запобігти багатьом хворобам, на які часто страждають троянди.

Сумішшю молока та води ви можете обприскувати листя раз на тиждень. Втім, намагайтеся уникати потрапляння молока на коріння квітки.