Щоб ріс великим і не жовтів: чим можна підживлювати часник навесні

Весною необхідно підгодувати озимий часник. Адже у квітні він починає активно розвиватися.

Підживити часник можна, коли земля на городі прогріється приблизно до 8 градусів тепла. На цьому етапі йому знадобляться мінеральні добрива – аміачна селітра та сульфат магнію.

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Саме ці речовини допоможуть часнику добре розвиватися, а також захистять його від пожовтіння.

Як підживити часник

Перед тим, як удобрювати озимий часник, його потрібно полити і почекати приблизно годину. Далі у невелику миску налийте близько 300 мілілітрів води, насипте 1 столову ложку аміачної селітри та 1 столову ложку сульфату магнію.

Розмішайте добрива, щоб гранули розчинилися. Потім перелийте розчин у поливалку або 10-літрове відро з водою. Ще раз розмішайте і переходьте до поливу.

Поливайте часник рясно, адже він росте на глибині близько 8 сантиметрів, а розчин із добривом має досягти його кореня.



Часник треба підживлювати правильно / Фото Unsplash

Якщо на вашій грядці є "пропуски", і озимий часник не зійшов, посадіть його навесні. Зробіть лунки глибиною близько 8 сантиметрів, опустіть туди зубчики часнику, полийте водою і загорніть землею.

Також на цьому етапі часник можна обробити для профілактики мухи цибулі. Для цього можна використати тютюновий пил. Візьміть трохи засобу та обробіть часник по листку. Коли на вулиці стане тепліше, а ґрунт прогріється до 15 – 16 градусів, часник можна підгодувати органічним добривом – курником або курячим послідом.