Прекрасна і небезпечна: чому не можна садити гортензію біля будинку

Багато хто висаджує гортензію, адже коли вона цвіте, то перетворює сад на справжній райський куточок, наповнений пахощами і яскравими фарбами. Ця квітка має різні символічні значення, залежно від культури та традицій.

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Що означає квітка гортензії

В японській культурі гортензія символізує любов, вдячність, смиренність і прекрасні почуття, а в американській – добробут і процвітання. В Європі ж вважають, що гортензія є символом вічної любові та поваги, а також втіленням жіночності, ніжності й витонченості.

Колір гортензії теж має символічні значення:

білі гортензії означають чистоту і невинність,

рожеві – любов і ніжність,

сині – містичні знання і глибоку мудрість.

Садити гортензію біля будинку можна, проте потрібно враховувати кілька факторів. Найпершим є доступність сонячного світла, адже гортензія любить багато сонця. Якщо ж ви посадите її в тіні будинку, рослина може не лише рости повільно, але і перестати цвісти зовсім. Також гортензія любить кислий ґрунт і потребує багато місця.

Цікаво! У деяких японських сім'ях не садять гортензію біля будинку, адже вважають, що вона пов'язана зі смертю та є жалобною рослиною. Річ у тому, що сезон дощів у Японії збігається з піком цвітіння гортензії. Коли медицина не була розвинена, у цей період помирало багато людей. Але у XXI столітті дощі не впливають на тривалість життя, тому це повір'я не має сенсу.



Дізнайтеся таємниці гортензії / Фото Unsplash

Чим небезпечна гортензія для людини

Попри свою красу, гортензія є досить підступною. Зокрема, деякі види цієї рослини – отруйні. Наприклад, велика кількість ціаніду міститься в гортензії круглолистій (Hydrangea macrophylla).

Загалом гортензія вважається помірно токсичною рослиною. Якщо вжити в їжу цю квітку, то є ризик отримати харчове отруєння. Всі частини гортензії містять багато кремнію, який може викликати подразнення шкіри та слизових оболонок.

Також гортензія містить лектин, який у великій кількості може викликати нудоту, блювоту, діарею та інші шлунково-кишкові симптоми. Якщо ви випадково з'їли будь-яку частину гортензії, треба негайно звернутися за медичною допомогою.