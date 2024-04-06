Не проґавте ідеальний момент: коли садити цибулю у квітні

Якщо заморозки вже минули, можна розпочинати висадку цибулі. Зазвичай це роблять до початку квітня, щоб вона встигла дозріти.
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Як садити цибулю
Спершу варто підготувати ґрунт. Треба обрати ділянку, яку добре прогріває сонце, перекопати її та додати гною чи компосту – 5 кілограмів на 1 квадратний метр. Удобрити землю можна ще калієм і фосфором у пропорції 30 грамів на 1 квадратний метр.
Сівок цибулин можна додатково підготувати, залишивши його в теплому місці на ніч. Щоб знезаразити посів, треба занурити цибулини в розчин марганцівки на 30 хвилин, а потім висушити.
Садіть цибулю правильно / Фото Unsplash
Різні сорти мають різні терміни дозрівання:
- ріпчаста цибуля – 90 – 100 днів;
- середньостигла – 100 – 120 днів;
- пізня – понад 120 днів;
- зелена цибуля дозріває за 150 – 210 днів,
- фіолетова – 100 – 120 днів.
Догляд за посадженою цибулею полягає в регулярному поливі та вириванні бур'яну. За місяць до збору цибулю не потрібно поливати.