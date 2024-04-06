Не проґавте ідеальний момент: коли садити цибулю у квітні

Якщо заморозки вже минули, можна розпочинати висадку цибулі. Зазвичай це роблять до початку квітня, щоб вона встигла дозріти.

Варто знати Ефективне добриво за копійки: готуємо підживку зі звичайної трави

Як садити цибулю

Спершу варто підготувати ґрунт. Треба обрати ділянку, яку добре прогріває сонце, перекопати її та додати гною чи компосту – 5 кілограмів на 1 квадратний метр. Удобрити землю можна ще калієм і фосфором у пропорції 30 грамів на 1 квадратний метр.

Сівок цибулин можна додатково підготувати, залишивши його в теплому місці на ніч. Щоб знезаразити посів, треба занурити цибулини в розчин марганцівки на 30 хвилин, а потім висушити.



Садіть цибулю правильно / Фото Unsplash

Різні сорти мають різні терміни дозрівання:

ріпчаста цибуля – 90 – 100 днів;

середньостигла – 100 – 120 днів;

пізня – понад 120 днів;

зелена цибуля дозріває за 150 – 210 днів,

фіолетова – 100 – 120 днів.

Догляд за посадженою цибулею полягає в регулярному поливі та вириванні бур'яну. За місяць до збору цибулю не потрібно поливати.

Цікаво! Досвідчені городники вважають, що найкращими культурами, які росли до цибулі на грядці, є картопля, помідори та диня. Цибулю небажано саджати кілька років на одне й те саме місце.