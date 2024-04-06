Не упустите идеальный момент: когда сажать лук в апреле

Если заморозки уже прошли, можно начинать высадку лука. Обычно это делают до начала апреля, чтобы он успел созреть.
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Как сажать лук
Сначала следует подготовить почву. Надо выбрать участок, который хорошо прогревает солнце, перекопать его и добавить навоза или компоста – 5 килограммов на 1 квадратный метр. Удобрить землю можно еще калием и фосфором в пропорции 30 граммов на 1 квадратный метр.
Севок луковиц можно дополнительно подготовить, оставив его в теплом месте на ночь. Чтобы обеззаразить посев, надо погрузить луковицы в раствор марганцовки на 30 минут, а затем высушить.
Сажайте лук правильно / Фото Unsplash
Различные сорта имеют разные сроки созревания:
- репчатый лук – 90 – 100 дней;
- среднеспелый – 100 – 120 дней;
- поздний – более 120 дней;
- зеленый лук созревает за 150 – 210 дней,
- фиолетовый – 100 – 120 дней.
Уход за посаженным луком заключается в регулярном поливе и вырывании сорняков. За месяц до сбора лук не нужно поливать.