Не упустите идеальный момент: когда сажать лук в апреле

Если заморозки уже прошли, можно начинать высадку лука. Обычно это делают до начала апреля, чтобы он успел созреть.

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Как сажать лук

Сначала следует подготовить почву. Надо выбрать участок, который хорошо прогревает солнце, перекопать его и добавить навоза или компоста – 5 килограммов на 1 квадратный метр. Удобрить землю можно еще калием и фосфором в пропорции 30 граммов на 1 квадратный метр.

Севок луковиц можно дополнительно подготовить, оставив его в теплом месте на ночь. Чтобы обеззаразить посев, надо погрузить луковицы в раствор марганцовки на 30 минут, а затем высушить.



Сажайте лук правильно / Фото Unsplash

Различные сорта имеют разные сроки созревания:

репчатый лук – 90 – 100 дней;

среднеспелый – 100 – 120 дней;

поздний – более 120 дней;

зеленый лук созревает за 150 – 210 дней,

фиолетовый – 100 – 120 дней.

Уход за посаженным луком заключается в регулярном поливе и вырывании сорняков. За месяц до сбора лук не нужно поливать.

Интересно! Опытные огородники считают, что лучшими культурами, которые росли до лука на грядке, являются картофель, помидоры и дыня. Лук нежелательно сажать несколько лет на одно и то же место.