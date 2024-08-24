Килими – це одні з найбільш брудних частин будь-якої квартири. Саме вони приймають на себе основний удар з пилу та бруду, адже кожного дня по них ходять, на них щось просипають тощо.

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Звісно, ви можете спробувати чистити килим з допомогою магазинних засобів, але вони можуть бути не найкращим варіантом, якщо вдома є діти чи домашні улюбленці. Але, на щастя, ви можете приготувати засіб для чищення самостійно.

Чим почистити килим від бруду

Для того, щоб зробити вдома легкий засіб для очищення, вам потрібні такі інгредієнти:

1 літр теплої води;

2 столові ложки соди;

8 столових ложок оцту;

4 столові ложки будь-якого мийного засобу. Також можна використати пральний порошок без вибілювальних компонентів.

Такої кількості засобу буде достатньо для того, щоб почистити один килим. Але для того, щоб засіб подіяв і не нашкодив, потрібно діяти згідно з інструкцією. Спершу пропилососьте килим чи виметіть з нього сміття віником. Після цього спробуйте по максимуму вибити весь пил.

Для приготування розчину у великій місткості змішайте третину води, соду та мийний засіб. Збовтайте все до утворення піни та нанесіть її на килим зі звичайною кухонною губкою. Чистити килим потрібно жорсткою щіткою.



Килим можна легко почистити / Фото Pexels

Після цього нанесіть засіб ще раз та залиште його на пів години, аби усі забруднення, що лишилися між ворсом, відмокли.

Після цього вам потрібно налити у місткість 300 мілілітрів теплої води та додати оцет, а потім все це добре перемішати. Розчин розподіліть по поверхні килима та дочекайтеся появи реакції. Вам потрібно потерти килим щіткою, а залишки засобу через 5 хвилин змити водою.

Та перед тим, як пробувати так очистити килим, спершу перевірте засіб на невеликій ділянці. Якщо ви помітили будь-які зміни у покритті, тоді краще спробувати якийсь інший спосіб.