Якщо ви вже протягом тривалого часу займаєтеся вирощуванням квітів, вам точно відомо, що навіть якщо вони ростуть у вас вдома, а не в саду чи на городі, вони також потребують добрива. Та на нього не обов'язково витрачати усі гроші – можна знайти чудовий копійчаний засіб, який дасть неймовірний результат.

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Всі люблять кімнатні рослини. Та, на жаль, далеко не усі можуть справді їх вирощувати, і чимало людей після кількох невдач просто відмовляються від цієї затії. Інші ж намагаються розібратися у причинах і зрештою досягають успіху.

Чому квіти люблять аспірин

Так, якщо у вас вдома є звичайний аспірин, він може стати чудовим добривом для ваших домашніх квітів. Цей засіб може підвищити імунітет рослин, щоб вони стали більш стійкими до захворювань, а також квіти, удобрені ним, будуть обходити стороною різноманітні шкідники.

Аспірин також може дати рослинам стійкість до грибків, і навіть цвітіння виглядатиме більш яскравим. Чудово спрацює аспірин і у випадку, якщо ви хочете зробити листя своєї рослини більш яскравим та пружним.

Та обов'язково враховуйте, що така підгодівля ваших кімнатних рослин має бути одноразовою, і їх точно не варто тримати у аспірині увесь час, адже це абсолютно не матиме сенсу. Якщо квітка отримуватиме таку підгодівлю постійно, вона зрештою звикне до неї і просто перестане реагувати.



Поливати квіти можна спеціальним розчином / Фото Pexels

Як використовувати аспірин для підгодівлі квітів

Звичайне дозування розчину аспірину – 3 пігулки на 3 літри відстояної води. Зважайте на те, що вода має бути кімнатної температури. Після того, як аспірин повністю розчиниться у воді, її вже можна використовувати для поливу.

Ідеальна частота – один раз на два місяці.

Втім, досвідчені садівники розходяться у думці щодо способів, у які можна розвести аспірин для поливу домашніх квітів. Існує кілька способів приготування такого розчину: