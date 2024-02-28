Рослини, що можуть добре рости і в тіні, є хорошим вибором не тільки для квартир, у які не потрапляє дуже багато променів, але і для зимової пори року, коли сонця взагалі небагато. Тож подумайте про те, щоб додати до своєї колекції ще кілька квітів.

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Сансевієрія "Чорний корал"

Ця квітка стане справжньою знахідкою для усіх поціновувачів рослин, адже вона може легко адаптуватися до різних умов освітлення. Окрім того, вона стала надзвичайно популярною кімнатною рослиною і через те, що не потребує дуже багато догляду.

Та будьте обережні з поливом: ця квітка не любить, коли її поливають надто часто. Якщо ви хочете, щоб вона добре росла, буде цілком достатньо неповної склянки води кожні 12 днів.

Папороть "Кроляча лапка"

Ось і ще один претендент на лідерство серед багатьох кімнатних рослин, яким не потрібно дуже багато догляду. Річ у тому, що саме за непрямого освітлення ця квітка може розвиватися якнайкраще, тож ви можете сміливо ставити її у затінені кутки ваших кімнат.

Маранта

Маранта – це та рослина, яка зовсім не пристосована до інтенсивного і прямого сонячного світла. Поливати її теж не потрібно надто часто – всього раз на один – два тижні.

Обов'язково слідкуйте за тим, щоб ґрунт просихав між поливами – це допоможе уникнути кореневої гнилі та інших грибкових проблем, які можуть спричинити пожовтіння листя.

Салонна пальма

Салонна пальма – це не тільки надзвичайно ефектна рослина, яка може додати яскравості будь-якій кімнаті, але вона також надзвичайно популярна через простоту у догляді. Така пальма потребує мінімального піклування – їх підійде і непряме світло. Втім, зважайте, що вона повинна його все ж отримувати, нехай і в невеликих кількостях.