Складно уявити оселю без кімнатних рослин. Вони чудово вписуються в будь-який інтер’єр та створюють певний затишок. Задля того, щоб рослини у вас довго жили та не страждали від надмірної вологи, розповідаємо про найпопулярніші вазони, які не дуже люблять воду, а отже, їх не треба постійно підливати.

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Бокарнея

У народі ця рослина отримала назву «кінський хвіст». Тоненьке листя бокарнеї розкидане по стовбуру. Цибулина вазону накопичує вологу, тому її можна надовго залишати без поливу.

Фікус каучуконосий

Цей вазон зовсім невибагливий. Може тривалий час залишатися без поливу. Якщо їдете кудись надовго, то просто протріть листя, помірно полийте та поставте в неосвітлене місце.

Хлорофітум чубатий

Рослина не потребує надмірного поливу. У кореневищі зберігається запас вологи, тому вона зможе прожити без води кілька тижнів. Якщо їдете десь з дому, просто поставте вазон у вологе приміщення, до прикладу, у ванну кімнату.

Сукуленти

Ці рослини підходять для людей, яким часто доводиться покидати дім. У сукулентах є спеціальні клітини для запасу води, які допомагають їм живитися, коли ґрунт висихає.



Сукуленти можна довго не підливати / Фото Pexels

Заміокулькас

Вазон не любить, щоб його часто поливали, тож навіть невелика засуха піде на користь. При будь-яких умов рослина буде свіжою та зеленою.

Аспідістра

Горщик з квіткою себе добре почуває навіть в приміщеннях з центральним опаленням. Рослина стійка до коливань температур. Збираючись у далеку дорогу, просто заберіть її від прямих сонячних променів.

Восковий плющ

Рослина накопичує вологу у воскових листках, тож зможе пережити посуху навіть кілька місяців.