Весна – це дуже клопітна пора, адже потрібно підготувати грядки, висадити розсаду, інші овочі садити відразу ж у відкритий ґрунт, повідомляє 24 Канал. І зовсім не хочеться приділяти час ще й на боротьбу з бур'янами. На щастя, позбутися їх можна раз і назавжди.

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Народні засоби проти бур'янів?

Існує чимало засобів, які допоможуть вам у боротьбі з бур'янами. Та важливо зважати на те, що будь-який з цих методів впливатиме на ріст не тільки небажаних рослин, але й городини, а також може виснажувати ґрунт.

До речі, раніше ми вже розповідали, як вивести зі свого подвір'я змій, що прокидаються навесні.

Втім, кілька перевірених народних засобів можуть допомогти без шкоди вашому городові та землі.