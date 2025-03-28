Весна – это очень хлопотная пора, ведь нужно подготовить грядки, высадить рассаду, другие овощи сажать сразу же в открытый грунт, сообщает 24 Канал. И совсем не хочется уделять время еще и на борьбу с сорняками. К счастью, избавиться от них можно раз и навсегда.
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Народные средства против сорняков?
Существует немало средств, которые помогут вам в борьбе с сорняками. Но важно учитывать то, что любой из этих методов будет влиять на рост не только нежелательных растений, но и овощей, а также может истощать почву.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, как вывести из своего двора змей, просыпающихся весной.
Впрочем, несколько проверенных народных средств могут помочь без вреда вашему огороду и земле.
- Опилки. Их нужно распределить тонким слоем по междурядьям, чтобы прекратить прорастание сорняков. К счастью, она не будет вредить огородным культурам, ведь опилки могут обеспечить циркуляцию воздуха, но также удерживает влагу в почве.
- Уксус. Этот метод борьбы с сорняками считается чрезвычайно эффективным. Для того, чтобы приготовить раствор, нужно взять 6% уксус и развести его водой в соотношении 1:1, а также добавить в смесь 2 столовые ложки соли. Идеально будет обработать ею однолетние травы, ведь она выжжет их до самых корней. Чтобы уксус не навредил вашему будущему урожаю, лучше делать опрыскивание на пустых участках огорода.
- Пищевая сода. Такой вариант будет очень эффективным для борьбы с травой на тропинках из плитки. Посыпьте дорожки содой, а потом заметайте ее в щели – и траву вы больше не увидите. Процедуру, впрочем, нужно повторять каждые 6 недель.
- Укрепление. Вам будет достаточно просто полить сорняки кипятком, и тогда они вместе с корнями погибнут. Такой метод также подходит для борьбы с травой на дорожках.
- Скошенная трава, сено или солома. Мульчу нужно разложить в междурядье слоем до 5 сантиметров. Слои нужно время от времени обновлять, чтобы сорняки не росли дальше.
- Хозяйственное мыло и уксус. Вам нужно смешать оба ингредиента в равных пропорциях – 1:1. Раствор распыляйте на растения в течение нескольких дней.