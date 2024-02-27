До поливу кімнатних рослин потрібно ставитися дуже відповідально. Це питання турбує багатьох господинь, які намагаються виростити зелений оазис у себе вдома – втім, недарма, адже чимало людей помиляються у цьому питанні.

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Як часто потрібно поливати кімнатні рослини

Це дуже складне питання, на яке складно дати однозначну відповідь, адже воно залежить від багатьох факторів – типу рослини, розміру та типу горщика, кількості світла, яке потрапляє на рослини. Для того, щоб визначити оптимальну частоту для поливання, вам потрібно уважно спостерігати за своїми рослинами.

Також незайвим може бути вивчення її походження та рекомендацій щодо догляду. Окрім того, не забувайте і регулярно перевіряти землю у горщику на сухість.

Не поливайте рослини за розкладом

Звісно, це звучить спокусливо – обрати один день і в нього поливати усі свої рослини. Втім, це може бути не найкращим підходом, адже кожна квітка має свої вимоги. Одним рослинам потрібно набагато менше води, ніж іншим, і це дійсно має значення.

Зважайте й на кількість світла – що його більше, то більше води потрібно буде вашій рослині, тож полив також залежить і від пори року.

Призначте одну людину відповідальною за полив

Для того, щоб не зіштовхнутися із неприємною плутаниною, яка призведе до загибелі рослин, вам варто довірити полив рослин одній людині. Тоді не виникатимуть ситуацій, коли рослини полили двічі за день, або ж члени родини через сподівання один на одного, забули полити квіти взагалі.



Поливати рослини потрібно досить уважно / Фото Pexels

Вивчіть потребу у воді своєї рослини

Дізнайтеся, з якого клімату походить ваша рослина – теплого, посушливого чи сухого. Це також впливатиме на полив рослини. Якщо у рослини м'ясисте листя чи колючки, це означає, що вона досить добре адаптована до періодів посухи, і їй не потрібно аж надто багато поливу.

Стежте за ознаками на рослині

Якщо листя вашої рослини стало зів'ялим і зморшкуватим, або ж потьмяніло – це все ознаки того, що квітку пора полити. Також звертайте увагу на те, що листя може втрачати блиск.

Ви можете встромити у ґрунт палець чи паличку для коктейлю, щоб перевірити землю на сухість. Якщо паличка виходить сухою і чистою, це значить, що землю пора вже полити.

Дайте зайвій воді витекти

Ніколи не залишайте рослину у декоративному горщику чи блюдці після поливання. Рослинам не подобається перебувати у сирому, вологому ґрунті, адже це може їх вбити. Тож вам потрібно стежити за тим, щоб у вашому горщику був отвір знизу.

Поливайте рослину доти, доки вода не почне стікати із нього. Залиште рослину для того, щоб зайва вода стекла, а після цього можна повернути квітку у горщик чи блюдце.

Не поливайте листя

Завжди стежте за тим, щоб вода для поливу потрапляла саме на землю, а не на листя. Особливо це важливо у випадку, якщо у вас вдома досить жорстка вода, адже вона може призвести до того, що на листі рослини з'являться білі плями.

Важливо це і для рослин, які мають пухнасте листя – наприклад, для африканської фіалки. У таких рослин вода на листі може призвести до грибкових захворювань.