Після кавування гуща вважається сміттям, тож її утилізовують, втім рекомендуємо вам дізнатися про кілька її унікальних властивостей, які можуть допомогти вам у господарстві.

Читайте також Від посуду до вишиванки: що можна очистити дитячим шампунем

Знежирювання сковорідок

Кавова гуща допоможе видалити стійке накопичення олії та жиру зі сковорідки. Вона належить до категорії «м’яких абразивів», тож її, так само як і харчову соду, можна використовувати на делікатних поверхнях з антипригарним покриттям.

Знежирення решіток духовки

Решітки духовки також накопичують жир та їжу. Щоб відмити їх, змішайте 2 стакани кавової гущі з теплою водою. Замочіть решітки в рідині на 45 хвилин, а потім промийте проточною водою.



Кавову гущу можна використовувати в побуті / Фото Pexels

Поглинання неприємного запаху

Якщо холодильник має неприємний запах, то варто усунути причину – забрати зіпсуті продукти та помити його. Після цього поставте чашку з сухою кавовою гущею у холодильник, щоб вона увібрала неприємні запахи, які все ще залишилися в холодильнику.

Усуньте запах з рук

Кавова гуща нейтралізує поганий запах від цибулі чи часнику на руках. Вам треба всього лише розтерти маленьку ложку гущі між долонями. Також кавова гуща діє як скраб, тож зможе допомогти видалити мертву шкіру.