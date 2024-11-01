Щоб не було розводів: чим найкраще протирати екран плазми та чим категорично не можна

Не всі з нас знають, чим треба витирати плазму, тож дехто використовує рідину чи спрей від меблів. Однак плазма потребує іншого очищення, оскільки навіть звичайний поліроль здатен залишити розводи.

Під час прибирання у квартирі, особливо витирання меблів, не варто забувати про очищення плазми, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Digital Trends.

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Екран телевізора є вразливим до різних засобів, тому треба ретельно обирати засіб, яким будете його протирати.

Чим можна протирати екран телевізора

Спеціальні серветки

У магазинах є спеціальні серветки та спреї, які чудово справляються з очищенням екранів. Ними можна витирати комп’ютери та ноутбуки.

Серветки з мікрофібри та дистильована вода

Налийте дистильовану воду в маленьку пляшечку з розпилювачем. Важливо обирати саме очищену воду, оскільки з крана не підійде. Розпилювати воду треба лише у випадку, якщо на екрані є забруднення. У всіх інших випадках воду треба розпилити на ганчірку й помити нею екран. Витріть плями круговими рухами й після цього протріть екран сухою ганчіркою.

Якщо на екрані є жирні плями, то в дистильовану воду варто додати кілька крапель засобу для миття посуду. Важливо з ним не перестаратися, щоб на екрані не залишилися мильні смуги. Коли відчистите плями, протріть екран сухою ганчіркою.



Правила витирання екрана телевізора / Фото Pexels

Чим не можна протирати екран телевізора

Є низка засобів, якими ні в якому разі не можна користуватися для протирання екрана телевізора, комп’ютера чи ноутбука.

Засоби для чищення скла

У таких засобах міститься нашатирний спирт, який може пошкодити екран. Це може статися не одразу, але з часом станеться пошкодження антиблікового шару чи інших покриттів.

Паперові серветки, рушники й туалетний папір

Екран телевізора не можна витирати паперовим рушником чи туалетним папером, оскільки вони можуть подряпати вразливу поверхню. Мікроподряпини з часом стануть помітними й на поверхні скла утворяться тьмяні плями.