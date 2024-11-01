Чтобы не было разводов: чем лучше всего протирать экран плазмы и чем категорически нельзя

Не все из нас знают, чем надо вытирать плазму, поэтому некоторые используют жидкость или спрей от мебели. Однако плазма требует другой очистки, поскольку даже обычный полироль способен оставить разводы.

Во время уборки в квартире, особенно вытирания мебели, не стоит забывать об очистке плазмы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Digital Trends.

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Экран телевизора является уязвимым к различным средствам, поэтому надо тщательно выбирать средство, которым будете его протирать.

Чем можно протирать экран телевизора

Специальные салфетки

В магазинах есть специальные салфетки и спреи, которые прекрасно справляются с очисткой экранов. Ими можно вытирать компьютеры и ноутбуки.

Салфетки из микрофибры и дистиллированная вода

Налейте дистиллированную воду в маленькую бутылочку с распылителем. Важно выбирать именно очищенную воду, поскольку из крана не подойдет. Распылять воду надо только в случае, если на экране есть загрязнения. Во всех остальных случаях воду надо распылить на тряпку и помыть ею экран. Вытрите пятна круговыми движениями и после этого протрите экран сухой тряпкой.

Если на экране есть жирные пятна, то в дистиллированную воду стоит добавить несколько капель средства для мытья посуды. Важно с ним не переусердствовать, чтобы на экране не остались мыльные полосы. Когда отчистите пятна, протрите экран сухой тряпкой.



Правила вытирания экрана телевизора / Фото Pexels

Чем нельзя протирать экран телевизора

Есть ряд средств, которыми ни в коем случае нельзя пользоваться для протирания экрана телевизора, компьютера или ноутбука.

Средства для чистки стекла

В таких средствах содержится нашатырный спирт, который может повредить экран. Это может произойти не сразу, но со временем произойдет повреждение антибликового слоя или других покрытий.

Бумажные салфетки, полотенца и туалетная бумага

Экран телевизора нельзя вытирать бумажным полотенцем или туалетной бумагой, поскольку они могут поцарапать уязвимую поверхность. Микроцарапины со временем станут заметными и на поверхности стекла образуются тусклые пятна.