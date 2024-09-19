Досвідчені садівники знають, що для того, аби виноград дав хороший виноград наступного сезону, восени треба його не лише обрізати, пише "Світ рослин". Дуже важливо використати додатковий захист, який збереже лозу.

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Земля

Лозу винограду можна вкласти у викопані канавки, накривши її шаром ґрунту. Це укриття треба облаштувати одразу перед заморозками. За місяць канавки треба накрити ще одним шаром землі аналогічної товщини.

Сніг

Цікавий момент, але виноград можна накривати снігом, який здатен захистити рослину від переохолодження, а коли він розтане, то наситить землю вологою. Пагони треба викласти на дошки та решітки. На це накриття сніг час від часу треба підкидати.



Виноград на зиму рекомендовано вкривати / Фото Pexels

Солома

Чудово зігріває виноград взимку товстий шар соломи. Після перших заморозків лозу треба укласти на дошки та накрити соломою товщиною 20 сантиметрів. Через 2 тижні треба повторити те саме. Солома легка та може здутися від зимового вітру, тому її краще закріпити агроволокном.

Шифер

Чудово захищає від холоду виноград шифер. Перед цим лозу треба викласти в земляні канавки на 20 сантиметрів глибини, перед цим огорнувши мішковиною, а тоді зверху прикрити шифером.

Агроволокно

Останні роки зими у нас відносно теплі, тож виноградні лози можна вкрити агроволокном. Ним можете обгорнути пагони або поставити агроволокно поверх соломи чи опалого листя.