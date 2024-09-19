Опытные садоводы знают, что для того, чтобы виноград дал хороший виноград в следующем сезоне, осенью надо его не только обрезать, пишет "Мир растений". Очень важно использовать дополнительную защиту, которая сохранит лозу.

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Земля

Лозу винограда можно уложить в выкопанные канавки, накрыв ее слоем почвы. Это укрытие надо обустроить сразу перед заморозками. За месяц канавки надо накрыть еще одним слоем земли аналогичной толщины.

Снег

Интересный момент, но виноград можно накрывать снегом, который способен защитить растение от переохлаждения, а когда он растает, то насытит землю влагой. Побеги надо выложить на доски и решетки. На это накрытие снег время от времени надо подбрасывать.



Виноград на зиму рекомендуется укрывать / Фото Pexels

Солома

Прекрасно согревает виноград зимой толстый слой соломы. После первых заморозков лозу надо уложить на доски и накрыть соломой толщиной 20 сантиметров. Через 2 недели надо повторить то же самое. Солома легкая и может вздуться от зимнего ветра, поэтому ее лучше закрепить агроволокном.

Шифер

Прекрасно защищает от холода виноград шифер. Перед этим лозу надо выложить в земляные канавки на 20 сантиметров глубины, перед этим обернув мешковиной, а потом сверху прикрыть шифером.

Агроволокно

Последние годы зимы у нас относительно теплые, поэтому виноградные лозы можно укрыть агроволокном. Им можете обернуть побеги или поставить агроволокно поверх соломы или опавших листьев.