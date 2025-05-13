Чим обприскати яблуні навесні: елементарний засіб, що прожене шкідників
- Для обробки яблунь від хвороб і шкідників навесні використовують бордоську рідину, залізний купорос та сечовину.
- Обприскування проводять у різні фази росту: по сплячих бруньках, до та під час розпускання бруньок, до і під час цвітіння, при появі зав'язі та після збору урожаю.
- Народні методи, такі як розчин попелу, також застосовують для захисту від шкідників та хвороб.
Яблуні – це фруктові дерева, які можна побачити практично у кожному саду. Та якщо ви хочете, аби вони тішили вас не тільки красивою кроною, але й соковитими плодами, потрібно подбати про те, аби обробити дерева навесні від хвороб та шкідників.
Яблуні може вражати величезна кількість шкідників – і попелиця, і плодожерка, і парша, і плодова гниль, і борошниста роса. Через це за правилами промислового вирощування, дерева обприскують до 11 разів за сезон, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Аптека садівника".
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Чим обробляти яблуні віх хвороб?
Іноді трапляється так, що навесні яблуня рясно вкрита цвітінням, але до осені на ній залишаться всього кілька яблучок. І чимало садівників помилково звинувачують у цьому погоду: мовляв, яблука осипаються через спеку. Але насправді у спекотний час активізуються шкідники, а ось дощова погода – це справжній рай для розвитку хвороб.
Тож ля того, аби уникнути цих можливих проблем, потрібно вчасно подбати про обробку яблуні. Зокрема, проводять обприскування в такий час:
- по сплячих бруньках на початку березня;
- до та під час розпускання бруньок у березні – квітні;
- до цвітіння;
- в період цвітіння;
- під час появи зав'язі;
- після збору урожаю восени.
Професійні садівники для обробки саду від шкідників часто використовують комплексні препарати проти грибкових хвороб та шкідників і комах. Але часто вдаються дачники і до народних методів.
Яблуні потрібно обробляти навесні / Фото Pexels
Наприклад, досить популярним та ефективним є обприскування стовбура бордоською рідиною – для цього потрібно взяти 100 грамів мідного купоросу та 200 грамів негашеного вапна, і розчинити все це у 10 літрах води.
До речі, навесні потрібно подбати не тільки про обробку яблунь. Раніше ми вже розповідали, як захистити від хвороб абрикос.
Окрім того, для обробки яблунь навесні можна використовувати також і залізний купорос – візьміть 200 грамів порошку та розчиніть у 10 літрах води. Ефективною вважається й обробка 5 – 7% розчином сечовини. Втім, варто зазначити, що така обробка рятує тільки від хвороб та не подіє на шкідників.
У фазі перед цвітінням можна захистити яблуні розчином попелу, або ж використати професійні препарати. Кропіння настоєм попелу використовують і після опадання пелюсток, аби провести контрольну обробку для знищення попелиць, щитівки, кліщів та медяниць.