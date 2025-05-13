Чим обприскати яблуні навесні: елементарний засіб, що прожене шкідників

Яблуні – це фруктові дерева, які можна побачити практично у кожному саду. Та якщо ви хочете, аби вони тішили вас не тільки красивою кроною, але й соковитими плодами, потрібно подбати про те, аби обробити дерева навесні від хвороб та шкідників.

Яблуні може вражати величезна кількість шкідників – і попелиця, і плодожерка, і парша, і плодова гниль, і борошниста роса. Через це за правилами промислового вирощування, дерева обприскують до 11 разів за сезон, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Аптека садівника".

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Чим обробляти яблуні віх хвороб?

Іноді трапляється так, що навесні яблуня рясно вкрита цвітінням, але до осені на ній залишаться всього кілька яблучок. І чимало садівників помилково звинувачують у цьому погоду: мовляв, яблука осипаються через спеку. Але насправді у спекотний час активізуються шкідники, а ось дощова погода – це справжній рай для розвитку хвороб.

Тож ля того, аби уникнути цих можливих проблем, потрібно вчасно подбати про обробку яблуні. Зокрема, проводять обприскування в такий час:

по сплячих бруньках на початку березня;

до та під час розпускання бруньок у березні – квітні;

до цвітіння;

в період цвітіння;

під час появи зав'язі;

після збору урожаю восени.

Професійні садівники для обробки саду від шкідників часто використовують комплексні препарати проти грибкових хвороб та шкідників і комах. Але часто вдаються дачники і до народних методів.



Яблуні потрібно обробляти навесні / Фото Pexels

Наприклад, досить популярним та ефективним є обприскування стовбура бордоською рідиною – для цього потрібно взяти 100 грамів мідного купоросу та 200 грамів негашеного вапна, і розчинити все це у 10 літрах води.

До речі, навесні потрібно подбати не тільки про обробку яблунь. Раніше ми вже розповідали, як захистити від хвороб абрикос.

Окрім того, для обробки яблунь навесні можна використовувати також і залізний купорос – візьміть 200 грамів порошку та розчиніть у 10 літрах води. Ефективною вважається й обробка 5 – 7% розчином сечовини. Втім, варто зазначити, що така обробка рятує тільки від хвороб та не подіє на шкідників.

У фазі перед цвітінням можна захистити яблуні розчином попелу, або ж використати професійні препарати. Кропіння настоєм попелу використовують і після опадання пелюсток, аби провести контрольну обробку для знищення попелиць, щитівки, кліщів та медяниць.