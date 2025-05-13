Яблони может поражать огромное количество вредителей – и тля, и плодожорка, и парша, и плодовая гниль, и мучнистая роса. Поэтому по правилам промышленного выращивания, деревья опрыскивают до 11 раз за сезон, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Аптека садовода".

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Чем обрабатывать яблони от болезней?

Иногда случается так, что весной яблоня обильно покрыта цветением, но к осени на ней останутся всего несколько яблочек. И многие садоводы ошибочно обвиняют в этом погоду: мол, яблоки осыпаются из-за жары. Но на самом деле в жаркое время активизируются вредители, а вот дождливая погода – это настоящий рай для развития болезней.

Поэтому для того, чтобы избежать этих возможных проблем, нужно вовремя позаботиться об обработке яблони. В частности, проводят опрыскивание в такое время:

по спящим почкам в начале марта;

до и во время распускания почек в марте – апреле;

до цветения;

в период цветения;

во время появления завязи;

после сбора урожая осенью.

Профессиональные садоводы для обработки сада от вредителей часто используют комплексные препараты против грибковых болезней и вредителей и насекомых. Но часто прибегают дачники и к народным методам.



Яблони нужно обрабатывать весной / Фото Pexels

Например, достаточно популярным и эффективным является опрыскивание ствола бордоской жидкостью – для этого нужно взять 100 граммов медного купороса и 200 граммов негашеной извести, и растворить все это в 10 литрах воды.

Кстати, весной нужно позаботиться не только об обработке яблонь. Ранее мы уже рассказывали, как защитить от болезней абрикос.

Кроме того, для обработки яблонь весной можно использовать также и железный купорос – возьмите 200 граммов порошка и растворите в 10 литрах воды. Эффективной считается и обработка 5 – 7% раствором мочевины. Впрочем, стоит отметить, что такая обработка спасает только от болезней и не подействует на вредителей.

В фазе перед цветением можно защитить яблони раствором золы, или использовать профессиональные препараты. Обрызгивание настоем золы используют и после опадения лепестков, чтобы провести контрольную обработку для уничтожения тли, щитовки, клещей и медяниц.