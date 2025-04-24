Троянди – це неймовірно красиві квіти, що своїм цвітінням можуть прикрасити будь-який сад чи клумбу. Втім, вони також і вразливі до різних хвороб та шкідників, повідомляє 24 Канал. Тож навесні потрібно подбати про правильний захист.

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Чим обробити троянду?

Перше, що потрібно зробити навесні з трояндами – це зняти укриття та провести обрізку. Про те, як та коли обрізати троянди, ми вже розповідали раніше. Та це – не останні завдання з догляду за цими вибагливими квітами.

Згодом потрібно подбати про профілактичну обробку проти збудників та грибкових захворювань. Для цього часто садівники використовують бордоську рідину, мідний купорос. Зважайте, що однієї обробки недостатньо – через 15 днів потрібно буде провести її повторно.

Профілактична обробка від шкідників, втім, ефективна тільки у тому випадку, якщо в попередньому сезоні троянди масово страждали від нашестя різних комах.

До розпускання бруньок у такому випадку потрібно обробити рослини такими препаратами, як Фітоверм тчи Актара. Ці засоби можуть захистити троянди від попелиці. А у фазі розпускання листя потрібно обробити троянди ще й від листокруток.

Обприскування препаратами проводять у сухий та безвітряний день з теплою температурою. Завжди уважно читайте інструкцію на упаковці препарату. Та будьте уважні: жодними фунгіцидами не можна обробляти шипшину, з якої у майбутньому збираєтеся збирати плоди.



Троянди потрібно захищати від шкідників / Фото Pexels

Та іноді троянди страждають саме на конкретні хвороби. Пояснюємо, чим обробити від них кущі, аби отримати максимально пишне цвітіння.