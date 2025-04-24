Розы – это невероятно красивые цветы, что своим цветением могут украсить любой сад или клумбу. Впрочем, они также и уязвимы к различным болезням и вредителям, сообщает 24 Канал. Поэтому весной нужно позаботиться о правильной защите.
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Чем обработать розу?
Первое, что нужно сделать весной с розами – это снять укрытие и провести обрезку. О том, как и когда обрезать розы, мы уже рассказывали ранее. Но это – не последние задачи по уходу за этими прихотливыми цветами.
Впоследствии нужно позаботиться о профилактической обработке против возбудителей и грибковых заболеваний. Для этого часто садоводы используют бордоскую жидкость, медный купорос. Учитывайте, что одной обработки недостаточно – через 15 дней нужно будет провести ее повторно.
Профилактическая обработка от вредителей, впрочем, эффективна только в том случае, если в предыдущем сезоне розы массово страдали от нашествия различных насекомых.
До распускания почек в таком случае нужно обработать растения такими препаратами, как Фитоверм или Актара. Эти средства могут защитить розы от тли. А в фазе распускания листьев нужно обработать розы еще и от листоверток.
Опрыскивание препаратами проводят в сухой и безветренный день с теплой температурой. Всегда внимательно читайте инструкцию на упаковке препарата. И будьте внимательны: никакими фунгицидами нельзя обрабатывать шиповник, с которого в будущем собираетесь собирать плоды.
Розы нужно защищать от вредителей / Фото Pexels
Но иногда розы страдают именно конкретными болезнями. Объясняем, чем обработать от них кусты, чтобы получить максимально пышное цветение.
- Ржавчина роз. Появляется при влажной погоде – на розах появляются оранжевые пятна, напоминающие ржавчину. При таком заболевании нужно обработать растение бордоской жидкостью или раствором железного купороса.
- Мучнистая роса – это еще одно заболевание, что довольно часто поражает розы. На ранних стадиях розы обливают водой и присыпают золой. Но если не помогло, без фунгицидов не обойтись.
- Инфекционный ожог, или стеблевой рак или стеблевой рак – это наиболее распространенное заболевание роз. На ней тогда появляются бурые, черные или красноватые пятна, и больные ветви в таком случае нужно полностью обрезать, а другие части обработать 1% раствором медного купороса.