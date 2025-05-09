Ніколи не хваліться цими 5 речами перед гостями: можна легко зурочити

Коли приходять гості, хочеться показати своє житло у найкращому світлі, але є кілька речей, які краще приховати від випадкових відвідувачів. Зокрема, вірили, що якщо вихвалятися деякими предметами, тоді можна накликати на себе біду.

Здавна предки вірили, що про свої здобутки та матеріальні надбання потрібно говорити обережно, аби не зурочити, повідомляє 24 Канал. Зокрема, вважалося, що недоброзичливці та заздрісники можуть суттєво зіпсувати життя.

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Ювелірні прикраси

Якщо у вас на видному місці лежать ювелірні прикраси, перед приходом гостей краще прибрати їх. Зважайте, що прикраси з дорогоцінних металів можуть вбирати в себе як енергетику власника, так і чужу.

І якщо хвалитися скринькою з прикрасами, вірили, що можна накликати на себе чимало негативу.

Кімнатні рослини

Вірили, що кімнатні рослини – це не тільки окраса інтер'єру, але й спосіб очистити енергетичний простір. І рослини можуть реагувати на чужих людей – наприклад, зів'янути, якщо на них зверне увагу людина з дуже поганою енергетикою.

Саме тому не радять акцентувати увагу гостей на ваших улюблених вазонах.



Кімнатними рослинами не варто хвалитися / Фото Pexels

Обереги і талісмани

Речі, які мають магічні властивості, є найбільш потаємними. Їх варто тримати якомога далі від чужих очей та за можливості не показувати. Чужа енергетика може легко зруйнувати захист, і талісман вже не буде працювати так, як слід.

Фотографії та особисті речі

Дуже часто люди люблять хвалитися фотографіями з подорожей перед гостями, або ж показувати світлини дітей та онуків. Але езотерики вірять, що фото – це простий спосіб викликати заздрість у гостей.

Якщо гість має негативну енергетику, він може передати проблеми та біду людям, зображеним на світлинах.

До речі, раніше ми вже розповідали, що означає, якщо голуб сів на підвіконня. Не всі знають, чи ця прикмета віщує лихо, чи радість.

Дитячі речі

Ніколи не радять показувати гостям дитячий одяг, взуття, книги чи іграшки. Вірили, що через ці речі можна дуже легко накласти пристріт та зурочити. Тож краще заховати такі предмети якомога далі перед приходом гостей – особливо, якщо ви не впевнені у їхній доброзичливості.