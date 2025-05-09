Никогда не хвастайтесь этими 5 вещами перед гостями: можно легко сглазить

Когда приходят гости, хочется показать свое жилье в лучшем свете, но есть несколько вещей, которые лучше скрыть от случайных посетителей. В частности, верили, что если хвастаться некоторыми предметами, тогда можно навлечь на себя беду.

Издавна предки верили, что о своих достижениях и материальных достояниях нужно говорить осторожно, чтобы не сглазить, сообщает 24 Канал. В частности, считалось, что недоброжелатели и завистники могут существенно испортить жизнь.

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Ювелирные украшения

Если у вас на видном месте лежат ювелирные украшения, перед приходом гостей лучше убрать их. Учитывайте, что украшения из драгоценных металлов могут впитывать в себя как энергетику владельца, так и чужую.

И если хвастаться шкатулкой с украшениями, верили, что можно навлечь на себя немало негатива.

Комнатные растения

Верили, что комнатные растения – это не только украшение интерьера, но и способ очистить энергетическое пространство. И растения могут реагировать на чужих людей – например, завянуть, если на них обратит внимание человек с очень плохой энергетикой.

Именно поэтому не советуют акцентировать внимание гостей на ваших любимых вазонах.



Комнатными растениями не стоит хвастаться / Фото Pexels

Обереги и талисманы

Вещи, которые имеют магические свойства, являются наиболее сокровенными. Их следует держать подальше от чужих глаз и по возможности не показывать. Чужая энергетика может легко разрушить защиту, и талисман уже не будет работать так, как следует.

Фотографии и личные вещи

Очень часто люди любят хвастаться фотографиями из путешествий перед гостями, или показывать фотографии детей и внуков. Но эзотерики верят, что фото – это простой способ вызвать зависть у гостей.

Если гость имеет негативную энергетику, он может передать проблемы и беду людям, изображенным на фотографиях.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что значит, если голубь сел на подоконник. Не все знают, или эта примета предвещает беду, или радость.

Детские вещи

Никогда не советуют показывать гостям детскую одежду, обувь, книги или игрушки. Верили, что через эти вещи можно очень легко наложить сглаз и сглазить. Поэтому лучше спрятать такие предметы подальше перед приходом гостей – особенно, если вы не уверены в их доброжелательности.