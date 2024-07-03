Найчастіше екран телефона витирається вологою серветкою, тканиною чи антисептиком, однак виявляється, існує певний "стоп-список" речей, якими не можна витирати смартфон.

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Чим не можна витирати екран смартфона

Спирт

Ця рідина добре витирає екран, але руйнує захисне покриття телефону, тож він стає в рази чутливішим до пошкоджень. Антисептиками та вологими серветками, в складі яких міститься спирт, також не можна протирати телефон.

Рідина для очищення скла

Цей засіб пристосований для чищення скла, але аж ніяк не екрану смартфона. Рідина буде повільно роз’їдати поверхню екрана, тому в жодному разі не чистіть нею.



Деякими рідинами не можна витирати скло / Фото Pexels

Оцет

Цей копійчаний метод здатен відчистити багато речей, але екран витирати оцтом не можна, бо він роз’їдає його захисні властивості.

Що цікаво, найгіршими варіантами нанесення цих засобів є джинси та паперові рушники. Вони призведуть до подряпин на екрані.

Чим протирати екран смартфона

Найкраще протирати екран дистильованою водою або спеціальним спреєм для електронних гаджетів. Саме ці рідини є безпечними та не нашкодять. Застосовуйте для змочування серветки для монітора, ганчірки з мікрофібри чи безворсові ганчірки для дисплеїв. Для важкодоступних місць можете використовувати вушні палички.