Чимало господарів стикалися із проблемою цвілі на стінах та у кутках будинку чи квартири. Утворюється вона через підвищену вогкість, і далеко не завжди вдається забезпечити ідеальну сухість в домі.
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Як позбутися плісняви на стінах
Вивести плісняву зі стін – це непросте, та все ж цілком реальне завдання. І для того, щоб зробити це швидко та ефективно, вам знадобиться білизна та пульверизатор. Ви можете або придбати пустий пульверизатор, або ж використати місткість, у якій був колись інший засіб для чищення.
Залийте у нього білизну, а потім рясно обробіть нею стіни. Якщо ви страждаєте від навали чорної плісняви, вона почне зникати досить швидко, і її можна буде легко позбутися. Але, на жаль, це не значить, що цвіль ніколи не з'явиться знову.
Плісняву можна прибрати білизною / Фото Pexels
Дуже часто пліснява поширюється навіть через фарбу, якою покриті ваші стіни. І для того, щоб цього уникнути, вам потрібно провести ще одну обробку тим самим засобом.
Втім, перед використанням білизни переконайтеся, що ви використали засоби індивідуального захисту:
- одягніть гумові рукавички, захисні окуляри чи маску для обличчя. Дуже важливо уникнути контакту з цвіллю та вдихання спор;
- відкрийте вікна та скористайтеся вентилятором, аби покращити циркуляцію повітря та зменшити концентрацію спор плісняви у приміщенні;
- накрийте приміщення, меблі та інші предмети клейонкою, аби вони не постраждали від засобу.
Окрім білизни, ви можете використати ще кілька інших засобів, які будуть не менш ефективними:
- оцет;
- харчова сода;
- перекис водню;
- олія чайного дерева.