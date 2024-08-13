Многие хозяева сталкивались с проблемой плесени на стенах и в углах дома или квартиры. Образуется она из-за повышенной сырости, и далеко не всегда удается обеспечить идеальную сухость в доме.
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Как избавиться от плесени на стенах
Вывести плесень со стен – это непростая, и все же вполне реальная задача. И для того, чтобы сделать это быстро и эффективно, вам понадобится белье и пульверизатор. Вы можете или приобрести пустой пульверизатор, или использовать емкость, в которой был когда-то другое средство для чистки.
Залейте в него белье, а затем обильно обработайте им стены. Если вы страдаете от нашествия черной плесени, она начнет исчезать достаточно быстро, и от нее можно будет легко избавиться. Но, к сожалению, это не значит, что плесень никогда не появится снова.
Плесень можно убрать бельем / Фото Pexels
Очень часто плесень распространяется даже через краску, которой покрыты ваши стены. И для того, чтобы этого избежать, вам нужно провести еще одну обработку тем же средством.
Впрочем, перед использованием белья убедитесь, что вы использовали средства индивидуальной защиты:
- наденьте резиновые перчатки, защитные очки или маску для лица. Очень важно избежать контакта с плесенью и вдыхания спор;
- откройте окна и воспользуйтесь вентилятором, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить концентрацию спор плесени в помещении;
- накройте помещение, мебель и другие предметы клеенкой, чтобы они не пострадали от средства.
Кроме белья, вы можете использовать еще несколько других средств, которые будут не менее эффективными:
- уксус;
- пищевая сода;
- перекись водорода;
- масло чайного дерева.