Многие хозяева сталкивались с проблемой плесени на стенах и в углах дома или квартиры. Образуется она из-за повышенной сырости, и далеко не всегда удается обеспечить идеальную сухость в доме.

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Как избавиться от плесени на стенах

Вывести плесень со стен – это непростая, и все же вполне реальная задача. И для того, чтобы сделать это быстро и эффективно, вам понадобится белье и пульверизатор. Вы можете или приобрести пустой пульверизатор, или использовать емкость, в которой был когда-то другое средство для чистки.

Залейте в него белье, а затем обильно обработайте им стены. Если вы страдаете от нашествия черной плесени, она начнет исчезать достаточно быстро, и от нее можно будет легко избавиться. Но, к сожалению, это не значит, что плесень никогда не появится снова.



Плесень можно убрать бельем / Фото Pexels

Очень часто плесень распространяется даже через краску, которой покрыты ваши стены. И для того, чтобы этого избежать, вам нужно провести еще одну обработку тем же средством.

Впрочем, перед использованием белья убедитесь, что вы использовали средства индивидуальной защиты:

наденьте резиновые перчатки , защитные очки или маску для лица. Очень важно избежать контакта с плесенью и вдыхания спор;

, защитные очки или маску для лица. Очень важно избежать контакта с плесенью и вдыхания спор; откройте окна и воспользуйтесь вентилятором, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить концентрацию спор плесени в помещении;

и воспользуйтесь вентилятором, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить концентрацию спор плесени в помещении; накройте помещение, мебель и другие предметы клеенкой, чтобы они не пострадали от средства.

Кроме белья, вы можете использовать еще несколько других средств, которые будут не менее эффективными: