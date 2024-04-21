Якщо ви хочете влітку отримати хороший урожай зі свого персикового дерева, подбати про нього потрібно ще навесні. Для того, щоб захистити його від хвороб та шкідників, потрібна спеціальна обробка.

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Якщо ви думаєте, чи потрібно обприскувати персик після цвітіння – тоді тут навіть не стоїть питання. Відповідь – однозначно так. Обприскувати плоди потрібно обов'язково, інакше листя на дереві може покрутити, а плоди почнуть гнити до того, як ви встигнете їх зібрати.

Один із найстрашніших ворогів персика – це грибкові захворювання, і найбільш поширене – борошниста роса. А також дерево можуть вражати і шкідники – довгоносики, плодожерки, попелиці і так далі. Тож загалом протягом весни персикове дерево обробляють принаймні тричі.

Робити це потрібно до розпускання бруньок, коли вона стає рожевою та після цвітіння.



Персики потрібно правильно обробляти / Фото Pexels

Чим обробляти персикові дерева

Один з традиційних способів обробки персика – це бордоська рідина. Для того, щоб зробити правильну суміш, вам знадобиться 100 грамів мідного купоросу, 100 – 200 грамів негашеного вапна та 10 літрів води.

Ця обробка буде дуже корисною для того, щоб позбутися усіх шкідників, які паразитують у квітках. Але після цвітіння, коли обробка вже третя, ви можете замість мідного купоросу додати 500 грамів карбаміду на таку саму кількість води.

Деякі садівники вважають, що після цвітіння не варто використовувати хімію, і тому вдаються до біологічних препаратів, зокрема таких: Біостат, Тріходермін, Планріз, Пентафаг. Вони не впливають ані на людей, ані на комах-запилювачів.