Побілка допоможе захистити стовбур від сонячних променів, адже на винограді навесні ще немає листя. Тому йому може бути складно захищатися від ультрафіолету.

Буде цікаво Це відомо лише найдосвідченішим садівникам: чи можна білити виноград навесні

Чим білити виноград

Існують 3 безпечні варіанти побілки винограду – розчин із вапном, вододисперсійна або водоемульсійна фарба. Розчин обов'язково повинен складатися з:

білого пігменту, аби захистити кору від сонця;

клейкої основи, щоб закріпити пігмент на корі;

фунгіциду, щоб знищити інфекцію у тріщинах.



Побілка може захистити ваш виноград від шкідників / Фото Unsplash

Найпростіший і досить ефективний спосіб побілки – це вапняний або крейдяний розчин. Його можна приготувати за кількома рецептами: