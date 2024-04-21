Побілка допоможе захистити стовбур від сонячних променів, адже на винограді навесні ще немає листя. Тому йому може бути складно захищатися від ультрафіолету.
Буде цікаво Це відомо лише найдосвідченішим садівникам: чи можна білити виноград навесні
Чим білити виноград
Існують 3 безпечні варіанти побілки винограду – розчин із вапном, вододисперсійна або водоемульсійна фарба. Розчин обов'язково повинен складатися з:
- білого пігменту, аби захистити кору від сонця;
- клейкої основи, щоб закріпити пігмент на корі;
- фунгіциду, щоб знищити інфекцію у тріщинах.
Побілка може захистити ваш виноград від шкідників / Фото Unsplash
Найпростіший і досить ефективний спосіб побілки – це вапняний або крейдяний розчин. Його можна приготувати за кількома рецептами:
- 10 літрів води, 3 кілограми гашеного вапна або крейди, 500 грамів мідного купоросу та 100 грамів казеїнового клею перемішати та перед побілкою настояти 5 – 7 годин;
- 10 літрів води, 2 кілограми гашеного вапна, 1 кілограм жирної глини, 1 лопату гною та 250 грамів мідного купоросу перемішати та настояти 2 – 3 години;
- 2 літри води, 300 грамів вапна, 2 столові ложки мідного купоросу, 200 грамів канцелярського клею, 200 грамів глини та 25 грамів карбофосу;
- 2 літри води, 400 грамів мідного купоросу, 100 грамів казеїнового клею та 2 кілограми гашеного вапна перемішати, а потім розчинити у 8 літрах води.