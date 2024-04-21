Побелка поможет защитить ствол от солнечных лучей, ведь на винограде весной еще нет листьев. Поэтому ему может быть сложно защищаться от ультрафиолета.

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Чем белить виноград

Существует 3 безопасных варианта побелки винограда – раствор с известью, вододисперсионная или водоэмульсионная краска. Раствор обязательно должен состоять из:

  • белого пигмента, чтобы защитить кору от солнца;
  • клейкой основы, чтобы закрепить пигмент на коре;
  • фунгицида, чтобы уничтожить инфекцию в трещинах.

Это известно только самым опытным садоводам: можно ли белить виноград весной
Побелка может защитить ваш виноград от вредителей / Фото Unsplash

Самый простой и достаточно эффективный способ побелки – это известковый или меловой раствор. Его можно приготовить по нескольким рецептам:

  1. 10 литров воды, 3 килограмма гашеной извести или мела, 500 граммов медного купороса и 100 граммов казеинового клея перемешать и перед побелкой настоять 5 – 7 часов;
  2. 10 литров воды, 2 килограмма гашеной извести, 1 килограмм жирной глины, 1 лопату навоза и 250 граммов медного купороса перемешать и настоять 2 – 3 часа;
  3. 2 литра воды, 300 граммов извести, 2 столовые ложки медного купороса, 200 граммов канцелярского клея, 200 граммов глины и 25 граммов карбофоса;
  4. 2 литра воды, 400 граммов медного купороса, 100 граммов казеинового клея и 2 килограмма гашеной извести перемешать, а затем растворить в 8 литрах воды.